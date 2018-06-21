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Врачи и депутаты объединились, чтобы спасти россиян от сердечно-сосудиcтых заболеваний

Во Владивостоке в рамках национального проекта "Ваше здоровье – будущее России" прошел День профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Инициатором проекта стало Российское медицинское общество по артериальной гипертонии при поддержке комитета Государственной Думы по охране здоровья.

В научной конференции врачей-кардиологов, эндокринологов и терапевтов Приморского края приняли участие Ирина Чазова, профессор, директор института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова РКНПК; Ольга Остроумова, Вице-президент Российского Медицинского общества по артериальной гипертонии; Сергей Дорофеев, Заместитель председателя  Комитета Государственной Думы по охране здоровья, заслуженный врач РФ.

Досье: Ежегодно сердечно-сосудистые патологии уносят жизни 1,3 млн россиян — это 57% от общего показателя смертности. Безусловные лидеры — ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертония с ее осложнениями — инфарктами и инсультами, которые врачи называют сосудистыми катастрофами.

"Ранняя профилактика тяжелых заболеваний – это наиболее разумное вложение денег, потому как лечение этих самых болезней очень дорогостоящее. Необходимо обратить внимание к этому вопросу и молодежи. Пока человек молод, он зачастую пренебрегает правилами здорового образа жизни, но сама молодость выступает мощным фактором антириска. Однако молодость, увы, не вечна, и если пустить все на самотек, то уже к 35 годам человек может получить серьезные проблемы со здоровьем", - подчеркнула Ирина ЧАЗОВА, Президент Российского медицинского общества по артериальной гипертонии, директор Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова РКНПК, член-корреспондент РАМН.

"Десять процентов здоровья нации зависит от здравоохранения, а пятьдесят - от образа жизни людей, - объясняет Ирина ЧАЗОВА. – Нам необходимо закрепить в людях мысль, что они должны сами заботиться о себе, всегда прислушиваться к собственным ощущениям. Мы должны научиться сохранять как можно больше тот дар, который называется здоровьем. Это экономия любых ресурсов – финансовых и людских, а ведь мы, специалисты медицины обязаны жить по средствам, поэтому надо как можно более эффективно распоряжаться теми не очень большими деньгами, которыми мы располагаем".

Как рассказали участники пресс-конференции, чтобы вовремя обнаружить неполадки в сердечно-сосудистой системе и скорректировать их на ранних стадиях, в России будет проводиться всеобщая диспансеризация. Каждый гражданин сможет пройти ее бесплатно по месту жительства, предъявив полис ОМС. В Приморском крае подготовка к диспансеризации идет уже полным ходом, рассказал Олег БУБНОВ, директор департамента здравоохранения Приморского края. В отдаленных районах края будут работать мобильные клиники.

На первом этапе диспансеризации проводится скрининг, который включает в себя определение индекса массы тела, объема талии, содержания холестерина и глюкозы в крови, измерение артериального давления. На втором этапе проводится углубленное обследование для тех, кто по результатам скрининга попал в зону риска. Для каждого пациента будет составляться карта здоровья с конкретными рекомендациями.

Комитет Госдумы по охране здоровья ратует за создание системы социально-экономической мотивации, которая должна быть прописана на государственном уровне.

«Можно, к примеру, уменьшить ставку налога на прибыль для тех работодателей, которые вкладывают средства в здоровье своих сотрудников, - рассуждает Сергей Дорофеев, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, Заслуженный врач РФ. - Или, если человек в течение года ни разу не был на больничном, он может получить к отпуску дополнительный день-два (напомню, что сейчас работодатель оплачивает первые 3 дня больничного из собственных средств). Еще одно предложение — законодательно предусмотреть, чтобы действие системы ОМС в полном объеме распространялось только на тех граждан, кто раз в год проходит бесплатную диспансеризацию. Депутаты готовы работать в этом направлении, если такие предложения получат общественную поддержку, - отметил Дорофеев.

DVKAPITAL.Ru, Владивосток.


 

 

 

 

Теги: Ирина Чазова  Госдума  ССЗ  Сергей Дорофеев  диагностика 


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