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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 05:45 |
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Предприниматели Приморского края будут подавать декларации в электронном виде
По ее словам, предприниматели впервые будут предоставлять декларацию за первый квартал этого года в электронном виде. Информацию о проданных объемах алкоголя необходимо будет предоставлять ежеквартально.
Данные изменения, в рамках 171 Федерального закона, будут приняты в ближайшее время. В настоящий момент проект нормативно-правового акта прошел процедуру публичного обсуждения в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка России. Информация о точной дате начала приема деклараций будет дополнительно размещена на официальном сайте Росалкогольрегулирования www.fsrar.ru и сайте департамента лицензирования и торговли Приморского края.
«В Приморье около 5 тысяч компаний, которые занимаются розничной продажей алкоголя и пива. Нововведения помогут обеспечить реальный учет товара - от начала выпуска до продажи в торговой точке. Кроме того, это позволит легализовать рынок алкогольной продукции», - подчеркнула Марина Королева.
Еще одно нововведение – для подачи декларации предпринимателям нужно будет приобрести электронную цифровую подпись. Сегодня в Приморье 6 уполномоченных удостоверяющих центров, имеющих право выдачи ЭЦП. Также приобрести ЭЦП можно в любом удостоверяющих центров, аккредитованном в пространстве доверия Минкомсвязи России.
«Приморским предпринимателям мы рекомендуем уже сегодня зарегистрироваться на сайте контролирующего органа (Росалкогольрегулирования), завести личный кабинет, а также подать заявку в центр на получение электронно-цифровой подписи», - отметила заместитель директора департамента по лицензированию и торговле Приморского края.
Непредставление декларации или предоставление ложных сведений грозит предпринимателям аннулированием лицензии на алкоголь и спиртосодержащую продукцию. Однако как отметила Марина Королева, на первом этапе наказывать предпринимателей не будут. «Наша задача – провести разъяснительную работу, отладить механизм взаимодействия. Во всех муниципальных образованиях края прошли специализированые семинары. Специалисты департамента готовы оказывать консультационную помощь как лично, так и по телефону всем предпринимателям», - сообщила заместитель директора.
Более подробную информацию по данному вопросу можно получить по телефонам (423) 2215801, 2215805, 2215916, и на сайте департамента http://primorsky.ru/adms/isp/departments/license/.
Прессс-служба администрации Приморского края.
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