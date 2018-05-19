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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Мая, 01:28 |
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Временно исполняющим обязанности главы Республики Саха (Якутия) стал Айсен Николаев
Об этом решении Президент России Владимир Путин сообщил во время рабочей встречи, сообщает официальный сайт главы государства.
Николаев Айсен Сергеевич родился 22 января 1972 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 1994 года окончил физический факультет МГУ, Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «финансовый менеджмент». В 1994 году начал работать в московском представительстве финансовой корпорации САПИ, в 1995 году стал вице-президентом САПИ в Якутске. В 1997 году избран депутатом республиканского парламента, став самым молодым депутатом в его истории (25 лет), переизбрался в 2002 году. Работал председателем бюджетного комитета парламента. В 1998–2003 годах одновременно возглавлял банк «АКБ “Алмазэргиэнбанк”». С 2004 по 2007 год занимал должность министра финансов Якутии. В 2007–2011 годах являлся руководителем администрации президента и правительства Якутии. В мае 2011 года назначен первым заместителем председателя правительства республики, курирующим вопросы развития сельского хозяйства, туризма и предпринимательства, охраны природы, науки и инноваций. 4 марта 2012 года избран мэром Якутска, в 2017 году переизбрался на второй срок (68,4% голосов).
Фото: kremlin.ru
- Временно исполняющим обязанности главы Республики Саха (Якутия) стал Айсен Николаев
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