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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Веб-разработчик из Москвы будет выращивать особые грибы в Приморье
Жительница Москвы Ольга Жирикова оформила «дальневосточный гектар» в Партизанском районе Приморья неподалёку от железнодорожной станции «Красноармейская», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
На полученном участке она собирается обустроить плантацию по разведению лекарственных грибов и построить дом. О своих планах по использованию «дальневосточного гектара» Ольга рассказала Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
«Я детально изучила землю в окрестностях, так как моя цель – участок с нетронутой природой, но с хорошей транспортной доступностью, а также неподалеку от населенных пунктов. Немаловажно и наличие интернета, ведь я веб-разработчик и свою профессию бросать пока не планирую. Расположение участка позволит не только удобно разместиться на гектаре и открыть производство, но и организовать доставку покупателям», - рассказывает получатель «дальневосточного гектара» Ольга Жирикова.
В настоящее время Ольга готовится к первой поездке на участок. Уже этим летом она планирует обустроить на участке небольшую плантацию грибов – в основном будут выращиваться трутовик лакированный (рейши), ежовик гребенчатый, или гериций, а также гриб-баран (грифола).
«Уникальная идея проекта – выращивание лекарственных грибов. Дело в том, что все ориентируются на производство популярных пищевых грибов, а ведь есть полезнейшие виды грибов, имеющие выраженный терапевтический эффект, который подтвержден международными исследованиями - лечение онкологических заболеваний, восстановление мозговых тканей и т.д. Спрос на эти грибы очень велик в то время как конкуренция производителей полностью отсутствует», - поделилась Ольга Жирикова.
Выращивание грибов планируется организовать в открытых условиях на летний период и в специальном помещении – зимой. Ольга Жирикова разработала поэтапный план реализации проекта, согласно которому сначала продукция будет ориентирована на конечного потребителя, затем на тех, кому интересно выращивать гриб самостоятельно, а потом планируется выход и на фармкомпании.
«На своем примере хочу доказать возможность открыть новый бизнес с минимумом затрат. С момента приезда в Приморье буду вести онлайн-дневники и рассказывать о развитии проекта», - рассказала Ольга.
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на сегодняшний день на территории Приморского края зарегистрировано более 14,7 тысяч договоров безвозмездного пользования земельными участками. Еще по 2,1 тысячам заявлений уполномоченные органы приняли положительное решение о предоставлении земельных участков.
Всего участниками программы «Дальневосточный гектар» уже стали около 75 тысяч человек. Люди получают бесплатно землю, за которую еще три года назад они должны были бы платить деньги на аукционах, платить за межевание и ходить по кабинетам в целях согласования.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
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Наши партнерыLoading...RedTram21 Мая 2019, 17:36Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.
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