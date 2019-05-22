|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 29 Мая, 16:44 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье начали выпускать мясные снеки
Компания «Дамир» закупила оборудование и приступила к производству снековой продукции в городе Артем Приморского края. Резидент свободного порта Владивосток, реализующий проект по соглашению об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», планирует создать 45 рабочих мест и вложить в экономику края 40 млн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Предприятие наладило выпуск снеков и сыровяленых колбасок из говядины, свинины и птицы. В настоящее время объем инвестиций в производство составляет 7,1 млн рублей, - говорит представитель ООО «Дамир» Дмитрий Василенко. - Статус резидента свободного порта Владивосток помогает оптимизировать налогообложение на начальных стадиях реализации проекта. Мы платим страховые взносы в размере 7,6% вместо 30% положенных в течение 5 первых лет, на этот же период освобождены от всех налогов, кроме налога на добавленную стоимость. Это даёт возможность начать деятельность, набрать нужные обороты в течение первых лет работы».
Для организации производства снековой продукции резидент закупил и установил термокамеру, сушильную камеру, холодильное и другое оборудование.
Напомним, самый удобный способ получить статус резидента ТОР или СПВ – подать заявку на сайте АО «КРДВ».
На сегодняшний день резиденты свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже инвестировали в экономику региона 65,1 млрд рублей, создав 7829 рабочих мест. Количество резидентов СПВ в настоящее время достигло 1232. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет более 634 млрд рублей, в результате полной реализации которых будет более 63,7 тысячи рабочих мест.
Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока
- Владивосток – беговая столица России: сотрудники ННК-Приморнефтепродукт внесли свой вклад в победу
- В Приморье начали выпускать мясные снеки
- Веб-разработчик из Москвы будет выращивать особые грибы в Приморье
- В Приморье пройдет межотраслевая ярмарка вакансий
- Снижение покупательского спроса и высокие тарифы тормозят развитие бизнеса в Приморье
- Жители Владивостока просят установить скульптуры российских царей и императоров
- Во Владивостоке наступил Новый год
- Приморье надеется на Бохай и чжурчжэней
- Владивосток борется против строительства высотки компанией "Порто-Франко 70"
- Рок, блюз и соул сыграют музыканты из Портленда в Хабаровске, Владивостоке и Находке
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.