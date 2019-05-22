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29 Мая 2019, 10:56 | Регион сегодня |

В Приморье начали выпускать мясные снеки

Объем инвестиций в новое производство составляет 7,1 млн рублей

Компания «Дамир» закупила оборудование и приступила к производству снековой продукции в городе Артем Приморского края. Резидент свободного порта Владивосток, реализующий проект по соглашению об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», планирует создать 45 рабочих мест и вложить в экономику края 40 млн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Предприятие наладило выпуск снеков и сыровяленых колбасок из говядины, свинины и птицы. В настоящее время объем инвестиций в производство составляет 7,1 млн рублей, - говорит представитель ООО «Дамир» Дмитрий Василенко. - Статус резидента свободного порта Владивосток помогает оптимизировать налогообложение на начальных стадиях реализации проекта. Мы платим страховые взносы в размере 7,6% вместо 30% положенных в течение 5 первых лет, на этот же период освобождены от всех налогов, кроме налога на добавленную стоимость. Это даёт возможность начать деятельность, набрать нужные обороты в течение первых лет работы».

Для организации производства снековой продукции резидент закупил и установил термокамеру, сушильную камеру, холодильное и другое оборудование.

Напомним, самый удобный способ получить статус резидента ТОР или СПВ – подать заявку на сайте АО «КРДВ».

На сегодняшний день резиденты свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже инвестировали в экономику региона 65,1 млрд рублей, создав 7829 рабочих мест. Количество резидентов СПВ в настоящее время достигло 1232. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет более 634 млрд рублей, в результате полной реализации которых будет более 63,7 тысячи рабочих мест.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: свободный порт 


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