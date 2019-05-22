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29 Мая 2019, 17:34 | Регион сегодня

Первый Дальневосточный фестиваль юной книги "Фарватер №1" откроется во Владивостоке

22–23 июня столица Приморья превратится в эпицентр детской и подростковой литературы

Уже больше трех лет литературный проект «Кот Бродского» стоит на страже литературы во Владивостоке и смело говорит о книгах. Книжные стендап-шоу, поэтические дуэли, подростковые мероприятия, книжные дебаты, вдумчивые лонгриды, писательские мастерские — казалось бы, куда уж больше? Но однажды команда организаторов решила, что этого мало, и говорить о книгах нужно еще больше и еще громче! Почти полгода мы не спим ночами, чтобы 22 и 23 июня во Владивостоке прогремел первый Дальневосточный фестиваль юной книги «Фарватер №1».

Что такое фестиваль «Фарватер №1»

«Фарватер №1» — это первый фестиваль подростковой литературы на Дальнем Востоке. Основная линия мероприятия — литература жанра Young Adult.

«Фестиваль юной книги «Фарватер №1» — это своеобразный итог трехлетней работы шоу «Кот Бродского». Несмотря на то, что шоу книжных стендапов работает для всех, кто любит книги, в первую очередь это проект для молодёжи. Именно поэтому мы всегда позволяли себе смелые и порой неоднозначные решения в выборе тем и подходов к проведению шоу. Фестиваль для нас — это возможность транслировать широко наши ценности: свободу мыслить вне рамок, уважение к мнению другого человека, умение искренне смеяться и говорить от сердца», - рассказала Ольга Аристова, главный организатор фестиваля.

22–23 июня Владивосток превратится в эпицентр детской и подростковой литературы: множество литературных мероприятий, ярмарка книг, мастер-классы и лекции, выставки и книжные шоу — и это далеко не все. Спикеры фестиваля — писатели, журналисты, представители российских издательств, психологи и другие эксперты.

Это фестиваль для подростков, которые интересуются литературой; для родителей, которые ищут книги детям; для писателей и художников Дальнего Востока, желающих обменяться бесценным опытом с западными коллегами. Он для всех, кто связан с литературой и просто любит книги.

Почему Young Adult

Закройте глаза и на миг вспомните себя в 14–18 лет. О чем вы думали, как много переживаний испытывали, как все вокруг в жизни было «слишком»: слишком сложно, слишком несправедливо, слишком черно или слишком бело и еще тысячу других «слишком». Как иногда стыдно или страшно было прийти к родителям или друзьям и спросить совета. А порой мы и сами все знали лучше других. Вот только каждый новый камень взросления сбивал с ног.

И тогда на помощь приходят книги Young Adult. Ведь именно они говорят с подростками «на ты». Они препарируют все то бесконечное и бурлящее, что беспокоит «молодых взрослых». Без наставлений и порицания, подростковая литература помогает своему читателю выжить в период первых решений, первой ответственности, первых проблем, первой любви и найти ответы на вопросы, которые многие подростки боятся и не могут задать вслух.

«Весь прошлый год я работала с подростками, читала книги в жанре young adult, общалась с писателями, работающими в этом жанре, а также психологами и издателями и пришла к следующим выводам. Во-первых, подростковые книги часто не уступают условно «взрослым» произведениям по глубине конфликта и социальной значимости затрагиваемых тем. Во-вторых, книги в жанре young adult говорят с подростками на важные темы на равных, без поучений и правильных выводов. В-третьих, несмотря на то, что многие подростковые книги затрагивают темы буллинга и сложных семейных взаимоотношений, в них есть мощнейший целительный потенциал. Как минимум, такая книга может стать начало для важного диалога», - подчеркивает Ольга Аристова.

Важность подростковой литературы переоценить невозможно. Но до недавнего времени на Дальнем Востоке о ней знали очень мало. Через шоу книжных стендапов «Кот Бродского: говорят подростки» Владивосток начал знакомиться с Young Adult, а приморские подростки смогли найти себя в литературе. Фестиваль же призван вывести этот жанр на новый уровень, рассказать о нем широкой аудитории.Основная задача и идея фестиваля «Фарватер» — познакомить Дальний Восток с подростковой литературой и ее трендами и наладить диалог между нашим регионом и западом России, где Young Adult уже прочно закрепил свои позиции.

«Мне кажется, что в принципе книга не может начать «работать» без людей. Нельзя дать подростку что-то — и он сразу такой начитанный и умный, нет рецепта. Волшебство происходит, когда мы говорим о книгах, обсуждаем действия героев, испытываем эмпатию. Вот для этого и взрослым надо читать подростковую литературу, учиться чувствовать, вспоминать себя в молодости. Для этого всё и нужно, региональные фестивали — это вообще та магия, которая нам остро необходима, чтобы не постареть раньше времени и быть современными людьми». Валерия Мартьянова, книжный блогер, автор проектов «Мартышка» и «Мартышкин рот», книжный редактор

Проекты фестиваля

Одна из основных задач фестиваля «Фарватер №1» — выявить на Дальнем Востоке таланты в сфере писательства, блоггинга, иллюстрации, а также найти среди дальневосточных авторов ярких писателей, работающих в жанре Young Adult. И специально для этого уже сейчас работают два масштабных конкурса.

Конкурс повестей «На маяк»

«На маяк» — это конкурс произведений в жанре Young Adult. Принять в нем участие могут как профессиональные авторы, так и любители, проживающие на Дальнем Востоке. «На маяк» — это уникальная возможность для всех писателей заявить о себе и своем творчестве на всю Россию, познакомиться с издателями, пообщаться с коллегами, найти читателей.

Основной герой конкурсной повести — подросток, место действия — любой дальневосточный уголок. Главный приз — 25 000 рублей. Прием заявок длится до 20 мая, а на самом фестивале экспертное жюри обсудит присланные работы и выявит призера конкурса. Все подробности и положение о конкурсе можно посмотреть на сайте фестиваля − farwaterfest.ru

Конкурс комиксов

«Фарватер» открывает двери не только для писателей, но и художников, запустив конкурс комиксов. Ограничений (разве что не выходить за рамки 18+) вообще никаких: комикс можно хоть в digital, хоть кетчупом на салфетке. Самое главное — рассказать короткую историю-стрип на 1–5 кадров о том, «Что случилось в порту». И прислать ее в электронном формате.

20 самых крутых работ станут участниками стационарной выставки на фестивале, а победитель будет опубликован на сайте и в социальных сетях издательства графических романов «Бумкнига».Все подробности конкурса на сайте фестиваля − farwaterfest.ru

Книги фестиваля

Когда-то Холден Колфилд (на всякий случай: герой романа Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи») стал своеобразным голосом юности. Роман заговорил где-то грубо и максималистично, хаотично и мрачно. Но, как бы его в свое время ни запрещали и ругали за «дурной пример», однозначно было одно — Холден стал для подростков другом. «Молодые взрослые», впервые столкнувшиеся с трагедией уходящего детства, потерянные во взрослении и вопросах самоопределения, нашли в Холдене понимание.

Но не Сэлинджером одним едины. Подростковая литература стала особенно популярным жанром в современном книжном мире, и немало авторов по всему миру пишут для юных читателей, говоря с ними на одном языке.

«Мне всегда казалось несправедливым, что многие хорошие книги не доезжают до Владивостока никогда. Когда я начала работать с подростками, обнаружила, что целый жанр подростковой литературы просто отсутствует в городе. Его как будто не существует. А значит, не существует и адекватного диалога с подростками и понимания, что этот диалог необходим как подросткам, так и взрослым. Отсюда миссия фестиваля «Фарватер №1», которую я вижу для нашей команды — создать такой диалог во Владивостоке». Ольга Аристова, главный организатор фестиваля

Фестиваль «Фарватер» посетят крупнейшие российские издательства детской, юношеской и подростковой литературы: «Самокат», «Розовый Жираф», «Белая Ворона», «Бумкнига», «Поляндрия», «КомпасГид», «Арка». Каждое из них привезет в столицу Приморья множество книг, которых ранее на Дальнем Востоке не было.

На протяжении всех двух дней фестиваля будет действовать ярмарка книг, тщательно отобранных и привезенных приглашенными издательствами. На ярмарке гости смогут познакомиться с книгами, пообщаться и проконсультироваться с представителями издательств и пополнить свою домашнюю книжную полку уникальными изданиями.

Комиксы фестиваля

Миссией «Кота Бродского» всегда было говорить о литературе креативно и современно. Графический роман — особый жанр, объединяющий в себе литературу и иллюстрацию. Можете себе представить Достоевского в комиксах? А «Маленького Принца» Экзюпери? Фестиваль «Фарватер» может. Поэтому особую нишу мероприятия займет блок художников. В рамках фестиваля пройдут лекции иллюстраторов, комиксистов, пройдут мастер-классы и выставки. А на книжной ярмарке будут представлены самые яркие графические романы от российских издательств.

«Во времена информационной и эмоциональной перенасыщенности нам очень сложно выявлять важное и слышать собственный отклик на происходящие вокруг события. Для обретения этого навыка и нужна современная, новая, острая и свежая литература. Для меня книжный фестиваль «Фарватер №1» — это как раз та самая возможность приобщиться ко всему самому крутому из мира литературы, увидеть новые ориентиры и показать их другим.

В этом контексте, комиксы, как особая, графическая, форма литературы, используют совершенно иные каналы связи с читателем и поэтому способны быстрее и мощнее воздействовать. Читать комиксы непросто. Нужно одновременно впитывать и текст, и картинки. Истории, рассказанные таким способом, требуют от читателя такой вовлеченности, что он фактически становится соавтором. Но именно поэтому, как мне кажется, в такой форме можно рассказывать самую сложную информацию, и она непременно будет понята и принята». Ольга Посух, приглашенный спикер. Иллюстратор, автор научного комикса «Микросупергерои. Самый живучий», обладатель Гран-при конкурса книжной иллюстрации «Книга внутри»

Лекции фестиваля

Фестиваль говорит о подростках, говорит с подростками и даже говорит от лица самих подростков. Понимая сложность взятой в прицел среды, мы готовим колоссальное количество лекций и обсуждений.Для подростков и взрослых на фестивале выступят и поднимут важные темы психологи в паре издателями. Почему важно и нужно говорить в подростковой литературе о насилии? Как наладить диалог с подростками на их языке? Как справиться с буллингом в школе?

Говорить будут и для тех, кто пишет для подростков. Лекции и закрытые мастер-классы о трендах в литературе, о книжной иллюстрации, поэзии и многом другом проведут журналисты, художники, издатели и представители консульств Японии, Кореи и Китая. Особый гость фестиваля — репортажный художник из Швейцарии Кристоф Фишер.И, конечно, говорить будут сами подростки. В рамках фестиваля состоится открытая полемика, на которой подростки, ставшие уже полноправными участниками проекта «Кот Бродского», будут отстаивать право быть собой.

А что ещё?

Фестиваль «Фарватер» — это не просто просветительско-литературный проект, но и интерактивное культурное пространство. Фестиваль подвижен и будет работать одновременно в нескольких залах. Помимо лекций и обсуждений, в программе подготовлено немало развлекательных площадок и мероприятий.Литература оживет в выступлениях поэтического театра «Класс Коррекции», в концерте поэтического проекта «Самый маленький человек», в читке подростковой пьесы от проекта «Застольный период». Литература даже воплотится в танце — в рамках медиа-выставки «Поэзия всего» на большой сцене состоится танцевальный перфоманс.И, конечно, литература не расстанется с шоу «Кот Бродского». На фестивале пройдут сразу два шоу книжных стендапов: в одном из них выступят подростки, а в другом книги о детстве обсудят взрослые.Фотозоны, стационарные площадки с умными компьютерными играми и зона от проекта «Мосигра» — да, литература не только станцует и споет (кстати, будет хор), но еще и оторвется в интеллектуальных играх.Литература — свежая, современная, подростковая — 22 и 23 июня загремит, заголосит, откроет новые имена и поплывет по устойчивому фарватеру, прямиком открывая путь из Приморского порта во всю Россию.

Фестиваль проходит при поддержке Департамента молодежной политики Приморского края и Центра содействия развитию молодёжи Приморья, а также при поддержке Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: книги  Фарватер №1  литература  фестиваль 


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