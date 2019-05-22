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Четверг| 30 Мая, 15:42 |
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Американская рок-группа Otis Heat впервые даст концерт во Владивостоке
Рок-группа из Портленда Otis Heat прибыла во Владивосток в рамках проекта культурной дипломатии консульства США. 29 мая музыканты выступят в Находке, а 30 мая выступят в столице Дальнего Востока в клубе «Водолей» в 20.00, затем коллектив поедет в Хабаровск.
Помимо выступлений, группа проводит встречи с местными музыкантами, учениками творческих студий и школ. Накануне концерта во Владивостоке Otis Heat пообщались с журналистами на приеме у Генерального консула США во Владивостоке Майкла КИЙСА, сообщает газета «Золотой Рог».
Музыканты из Портленда играют рок, фанк, блюз и соул. В составе Otis Heat на Дальний Восток прибыли лидер и основатель группы, бас-гитарист, вокалист и композитор Шон О’НЕЙЛЛ (Sean O’Neill), гитарист Тейлор КИНГМАН (Taylor Kingman) и ударник Бадди УИКС (Buddy Weeks). За годы своего существования группа записала три альбома и готовится выпустить четвертый. Otis Heat активно гастролирует по разным городам Соединенных Штатов, в частности, трио сыграло большой концерт в Остине, на знаменитом фестивале SXSW.
Когда на приеме генерального консула США во Владивостоке гости отметили, что творчество Otis Heat похоже на ранний Deep Purple, лидер группы воспринял эти слова как комплимент, при этом отметив, что рок-индустрия уже прошла эпоху расцвета.
«После изобретения фонографа музыка превратилась в товар. Сегодня недостаточно просто играть, необходимо регулярно давать концерты, выступать на телевидении. Таким образом, музыканты уходят из творческой сферы и становятся частью корпоративного мира. С приходом Интернета «ворота», которые раньше отделяли группы от публики, широко распахнулись, и музыкальное обилие поражает воображение. Сегодня рынок переполнен. Можно сравнить эту ситуацию с упаковками хлопьев: если раньше было только одно наименование, то сегодня их 300 – можно ли все перепробовать? Поэтому с одной стороны, музыки очень много, а с другой, возникает проблема нехватки информации о хороших исполнителях. Да и в целом уже мало кто слушает один альбом или трек несколько недель – даже после «цепляющей» песни в плейлисте проигрываются сотни других», – отметил композитор Шон О’Нейлл.
Как признались участники группы, до поездки они ничего не слышали о Владивостоке и Хабаровске, поэтому были очень взволнованы. В Приморье коллектив прибыл в день, когда в аэропорту Кневичи была объявлена угроза террористического акта. Несмотря на неудобства, которые были вызваны сообщением о минировании, музыканты не испытывали негативных эмоций и сказали, что Владивосток – очень гостеприимный город.
После выступления во Владивостоке 30 мая в клубе «Водолей» (ул. Суханова, 3) Otis Heat отправятся в Хабаровск, чтобы дать несколько концертов во время празднования Дня города.
Это уже третий по счету проект культурной дипломатии по линии городов-побратимов. В 2016 году на праздновании дня рождения Хабаровска с большим успехом выступило акустическое трио Three for Silver. В прошлом году, когда Хабаровск и Портленд отмечали 30-летие побратимских отношений, квартет Scratchdog Stringband представил жителям и гостям города музыку в стиле «блюграсс».
Фото автора
Наталья КОМИССАРОВА
Журнал "Дальневосточный капитал".
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