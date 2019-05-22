Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 30 Мая, 15:42 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 64.91 р.
1 EUR 72.41 р.
100 JPY 59.41 р.
10 CNY 93.94 р.
Тема номера
Золото оправдало ожидания
свежий номер
Дальневосточный капитал № 05, 2019

Регион сегодня
30.05 |
Альфа Private открывает первое представительство на Дальнем Востоке
30.05 |
Игорь АФАНАСЬЕВ, генеральный директор ООО "Газпром переработка Благовещенск": Главная особенность нашего проекта - его масштаб
29.05 |
Американская рок-группа Otis Heat впервые даст концерт во Владивостоке
29.05 |
Первый Дальневосточный фестиваль юной книги "Фарватер №1" откроется во Владивостоке
29.05 |
"Зелёный Марафон" продлится 10 часов
статьи раздела
Персона
22 Мая 2019, 13:43
Лицом к лицу с Фемидой Виталий Береговский: "Умение держать адвокатскую тайну не менее важно, чем знание закона"
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 19:06
Приморские компании: лидеры задают тон Бизнес, обеспечивающий налоги и создающий рабочие места, заслуживает признательности и высокой оценки общественности
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 18:35
Маршрутами Восточного кольца Путешествие по регионам Дальнего Востока - это не просто знакомство с достопримечательностями, а настоящее приключение
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:35
НеТОРопливый подход Возведение объектов инфраструктуры приморских территорий опережающего развития тормозят недобросовестные подрядчики
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:10
Приморье становится центром высокотехнологичной медицины В крае будут реализованы новые проекты в сфере здравоохранения
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
29 Мая 2019, 19:18 | Регион сегодня |

Американская рок-группа Otis Heat впервые даст концерт во Владивостоке

Музыканты из США сыграют в столице Приморья 30 мая

Рок-группа из Портленда Otis Heat прибыла во Владивосток в рамках проекта культурной дипломатии консульства США. 29 мая музыканты выступят в Находке, а 30 мая выступят в столице Дальнего Востока в клубе «Водолей» в 20.00, затем коллектив поедет в Хабаровск.

Помимо выступлений, группа проводит встречи с местными музыкантами, учениками творческих студий и школ. Накануне концерта во Владивостоке Otis Heat пообщались с журналистами на приеме у Генерального консула США во Владивостоке Майкла КИЙСА, сообщает газета «Золотой Рог».

Музыканты из Портленда играют рок, фанк, блюз и соул. В составе Otis Heat на Дальний Восток прибыли лидер и основатель группы, бас-гитарист, вокалист и композитор Шон О’НЕЙЛЛ (Sean O’Neill), гитарист Тейлор КИНГМАН (Taylor Kingman) и ударник Бадди УИКС (Buddy Weeks). За годы своего существования группа записала три альбома и готовится выпустить четвертый. Otis Heat активно гастролирует по разным городам Соединенных Штатов, в частности, трио сыграло большой концерт в Остине, на знаменитом фестивале SXSW.

 


 

 

 
 

 

Когда на приеме генерального консула США во Владивостоке гости отметили, что творчество Otis Heat похоже на ранний Deep Purple, лидер группы воспринял эти слова как комплимент, при этом отметив, что рок-индустрия уже прошла эпоху расцвета.

«После изобретения фонографа музыка превратилась в товар. Сегодня недостаточно просто играть, необходимо регулярно давать концерты, выступать на телевидении. Таким образом, музыканты уходят из творческой сферы и становятся частью корпоративного мира. С приходом Интернета «ворота», которые раньше отделяли группы от публики, широко распахнулись, и музыкальное обилие поражает воображение. Сегодня рынок переполнен. Можно сравнить эту ситуацию с упаковками хлопьев: если раньше было только одно наименование, то сегодня их 300 – можно ли все перепробовать? Поэтому с одной стороны, музыки очень много, а с другой, возникает проблема нехватки информации о хороших исполнителях. Да и в целом уже мало кто слушает один альбом или трек несколько недель – даже после «цепляющей» песни в плейлисте проигрываются сотни других», – отметил композитор Шон О’Нейлл.

Как признались участники группы, до поездки они ничего не слышали о Владивостоке и Хабаровске, поэтому были очень взволнованы. В Приморье коллектив прибыл в день, когда в аэропорту Кневичи была объявлена угроза террористического акта. Несмотря на неудобства, которые были вызваны сообщением о минировании, музыканты не испытывали негативных эмоций и сказали, что Владивосток – очень гостеприимный город.

После выступления во Владивостоке 30 мая в клубе «Водолей» (ул. Суханова, 3) Otis Heat отправятся в Хабаровск, чтобы дать несколько концертов во время празднования Дня города.

Это уже третий по счету проект культурной дипломатии по линии городов-побратимов. В 2016 году на праздновании дня рождения Хабаровска с большим успехом выступило акустическое трио Three for Silver. В прошлом году, когда Хабаровск и Портленд отмечали 30-летие побратимских отношений, квартет Scratchdog Stringband представил жителям и гостям города музыку в стиле «блюграсс».   

Фото автора

Наталья КОМИССАРОВА

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: гастроли  США  концерты 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Вкус жизни
24 Мая 2019, 11:21
Южная Корея открывает новые стороны туристам Приморья Новые туристические направления связали Приморье и провинцию Кёнсан
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:36
Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:46
"Вкусное" Приморье продвигает Pacific Russia Food Гастрономический туризм - одно из приоритетных направлений развития туриндустрии Приморского края
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:35
"Изумрудная долина" наращивает пул проектов Еще несколько лет назад на месте русского парка "Изумрудная долина" было чистое поле, где с нуля начал развиваться ряд туристических проектов Приморского края
статьи раздела
Персона
26 Апреля 2019, 14:15
Алексей Симонов: Мы не описываем события, мы формируем реальность Глава DEITA.RU об интернете, эффективности СМИ и мифах о Китае
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика