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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье создан технопарк по переработке и обогащению угля
Компания «Региональные энергетические угли» в статусе резидента Свободного порта Владивосток реализовала инвестиционный проект, создав технопарк по переработке и обогащению угля.
Инвестиционный проект с объемом осуществленных капиталовложений 13,6 млн рублей заключается в организации деятельности по дроблению угля в Октябрьском районе Приморского края. В рамках инвестиционного проекта резидент приобрел необходимое оборудование, в том числе дробильно-сортировочный комплекс, специализированный транспорт. Построена и функционирует лаборатория по производству химических анализов углей. Проект предполагает создание 19 рабочих мест. В перспективе планируется строительство обогатительной фабрики по сухому обогащению угля.
Статус резидента СПВ компания получила в декабре 2016 года. Реализация проекта осуществлялась в несколько этапов. Для начала переработки угля компания подготовила территорию и приобрела специальную технику в течение первого – второго квартала 2017 года. Далее произведена установка дробильно-сортировочного комплекса и проведены пуско-наладочные работы. Построена и введена в эксплуатацию лаборатория для контроля качества продукции после прохождения всех этапов переработки и обогащения угольной продукции.
В настоящее время производственная мощность предприятия составляет 50 тысяч тонн угля в год с дальнейшим увеличением. Проект станет частью угольной промышленности региона.
"В связи с выскозольностью приморских углей выход на мировые рынки возможен только после их обогащения, чем мы и планируем заниматься в ближайшее время. Выгодное географическое расположение региона и преференции резидента СПВ позволят существенно снизить издержки и направить прибыль на развитие предприятия", - прокомментировал Кирилл Кудрявцев, генеральный директор компании "Региональные энергетические угли".
Резидент является участником технологического парка «Дальневосточные энергетические угли» (ДЭУ). Задача парка заключается в освоении рынка угледобывающей отрасли. Технологический парк «ДЭУ» ведет деятельность, ориентированную на увеличение добычи угля и повышение производительности труда.
Технопарк будет поддерживать науку выделением грантов на научно-прикладное направление. Также в рамках технологического парка предполагается привлечение российских и иностранных научных организаций для запуска венчурных проектов, связанных с высокотехнологической переработкой угля.
В ближайшее время будет рассмотрен вопрос по созданию комплекса сухого обогащения угля - общепризнанным передовым методом, используемом на большинстве предприятий угольной отрасли.
С момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 457 заявок с общим объемом инвестиций более 394 млрд рублей и перспективой создать более 39 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами СПВ являются 284 компании с намерением реализовать проекты на общую сумму инвестиций более 321 млрд рублей, планируется создать более 29 тысяч рабочих мест.
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