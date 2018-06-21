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В Приморье сняли и продали первый мед с "дальневосточного гектара"
Первый урожай с пасеки на «дальневосточных гектарах» в Приморье уже распродан. Участники программы братья Игумновы собрали более 200 литров трех сортов меда.
Собранный на гектарах в приморском селе Бровничи мед уже распродан. Первый опыт в пасечном деле семье Игумновых удался – следуя принципу «зеленого конвейера», они собрали несколько сортов меда.
«Не по учебнику, конечно, но получилось. Нам удалось собрать цветочный мед с фацелии, липовый и вкуснейший диморфантовый. Всего более 200 литров с двух откачек. Было бы больше, если б медведь в гости не заглянул. Теперь забор будем строить, чтобы пчел не тревожил и урожай не терзал, сладкоежка лесной», - поделился Петр Игумнов.
Весь урожай уже распродан под новым брендом пасеки Бровничи. Когда-то там был большой пчеловодческий совхоз, и мечта участников программы «дальневосточный гектар» в будущем возродить его.
«Партизанский район недаром называют золотой долиной Приморья, климат прекрасный, земля плодородная - идеальное место для сельского хозяйства, особенно для пчеловодства. Многие семьи выбрали гектары в этом районе», - отметил участник программы «Дальневосточный гектар».
Новоиспеченные пасечники начинали осваивать новую науку с 5 пчелосемей, сейчас их уже 9, а на следующий сезон будет минимум 20, рассказал Петр. Вся прибыль пошла в дело – на расширение производства: семья планирует освоить еще 2 гектара в следующем году. А до конца этого медоносного сезона откачать еще порядка 70 литров свежего меда с «дальневосточных гектаров».
Отметим, бизнес-план по созданию собственной пасеки на «дальневосточных гектарах» можно найти на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и на сайте «НаДальнийВосток.рф». АРЧК ДВ разработало более 40 подробных руководств с экономическими расчетами для участников программы. Достаточно лишь адаптировать бизнес-план под конкретные социально-экономические условия региона ДФО.
Напомним, с 1 июня 2016 года россияне подали более 100 тысяч заявок на «дальневосточный гектар». В пользование переданы более 27,7 тысяч земельных участков. Как отметил Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, ожидается, что до конца этого года будет подано до 150 тысяч заявок. В пользование будет передано как минимум 50 тысяч участков.
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