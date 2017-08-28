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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 29 Августа, 21:30 |
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Во Владивостоке определили гостиницы для участников ВЭФ
В Приморском крае завершен мониторинг гостиниц, которые будут принимать участников третьего Восточного экономического форума. В результате рекомендованы для размещения 22 гостиницы Владивостока и кампус Дальневосточного федерального университета.
Специальная рабочая комиссия оценивала готовность гостиниц по таким критериям, как наличие персонала со знанием иностранных языков, безопасность, вместительность ресторанов, укомплектованность номеров и размещение в них справочной информации о мероприятиях ВЭФ-2017. В состав комиссии входили представители администрации Приморского края, Роспотребнадзора, МЧС и гостиничной ассоциации. Все рекомендованные для размещения гостиницы готовы к приему гостей на высоком уровне.
Всего во Владивостоке подготовлено 6,5 тысяч гостиничных номеров для участников, журналистов и сотрудников обеспечивающих организаций. С учетом роста привлекательности Приморского края для инвесторов, введения упрощенного визового режима для иностранных граждан, а также возрастающего интереса к Восточному экономическому форуму со стороны российских и зарубежных участников, необходимо проведение комплексной работы по улучшению гостиничной инфраструктуры региона, и в частности, Владивостока. Предполагается, что развитие инфраструктуры гостеприимства на Дальнем Востоке станет одной из тем обсуждения третьего Восточного экономического форума.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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