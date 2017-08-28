На ВЭФ во Владивостоке ожидается рекордный инвестиционный портфель

Второй этап развития будет направлен на улучшение качества жизни жителей Дальнего Востока, развитие жилой, социальной и транспортной инфраструктуры. На первом этапе акцент делался на разработку и реализацию новых механизмов развития региона.
Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО в интервью «Российской газете» оценил реализацию новых инструментов развития региона.
«Мы предприятия строили не для того, чтобы они были, а для того, чтобы на Дальнем Востоке жило больше людей, создавались новые города. Это задача, которую еще надо решить, и побыстрее. И эти вопросы мы будем выносить на заседание президиума Государственного совета, который пройдет по Дальнему Востоку», — отметил Ю.Трутнев.
Полпред подчеркнул, что в настоящее время на Дальнем Востоке сдаются в эксплуатацию 85 новых предприятий, еще 111 находятся в стадии строительства и проектирования. На каждый бюджетный рубль, вложенный в программы развития региона, сегодня приходится 20 рублей частных инвестиций.
«Процесс развития Дальнего Востока запущен, и мы добьемся того, чтобы он стал необратим», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ.
Трутнев также рассказал, что на третьем Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 6-7 сентября, ожидается рекорд по суммам подписанных соглашений с инвесторами.
«На первом Форуме было 1,3 триллиона рублей, на втором — 1,8 триллиона. Многие проекты, соглашения по которым подписывались, или строятся, или уже вводятся в эксплуатацию. Строится огромный Амурский газоперерабатывающий завод, готовится к реализации проект газохимического завода. Предприятия на «Наталке» мы будем запускать уже на этом Форуме. В этом году надеемся выйти за 2 триллиона рублей подписанных соглашений», — рассказал Юрий Трутнев.