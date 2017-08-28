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Среда| 30 Августа, 10:46 |
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Проект ВНХК в Приморье проходит государственную экологическую экспертизу
Очередное совещание рабочей группы по реализации инвестиционного проекта по строительству Восточного нефтехимического комплекса в Партизанском районе Приморья провёл первый вице-губернатор края Василий Усольцев.
Текущую информацию о реализации проекта доложил первый заместитель генерального директора АО «ВНХК» Павел Кордюков.
«В настоящее время проектная документация по комплексу нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств направлена на государственную экологическую экспертизу. Разработан проект задания по планировке территории под жилой микрорайон и сопутствующую социальную инфраструктуру. Ведётся подготовка документов для получения в Минстрое разрешения на строительство комплекса, а также документов для выбора подрядной организации, которая начнёт инженерную подготовку территории», – сообщил он участникам совещания.
В числе прочих социальных объектов на территории будущего микрорайона «Нефтяник» запанировано строительство детского сада на 240 мест и школы на 440 мест. Их строительство будет вестись за счёт местного и краевого бюджетов.
Василий Усольцев поручил департаменту градостроительства края подобрать типовые проекты школы и детского сада.
Также для реализации проекта ВНХК необходимо решить ряд вопросов в сфере землеустройства. В частности, необходимо перевести несколько земельных участков общей площадью 5,2 гектара из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленного назначения. Ещё по три участка необходимо исключить из состава земель лесного фонда. И.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Алексей Подольский проинформировал, что данная работа ведётся и вопросы будут оперативно решены.
Также необходимо внести соответствующие изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки Новолитовского сельского поселения. Представитель администрации Партизанского городского округа сообщил, что данная работа уже ведётся и в течение двух месяцев изменения будут вынесены на общественные слушания.
Напомним, по мнению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, создание нефтехимического кластера в Приморье приведет к пополнению бюджета всех уровней и созданию новых рабочих мест.
«Проект ВНХК станет крупнейшим нефтехимическим кластером в стране. Его реализация приведет к пополнению бюджетов всех уровней и созданию большего количества новых рабочих мест, которые будут заняты как приморцами, так и приехавшими в наш край. Конечно, мы будем для этого строить транспортную и социальную инфраструктуру – школы, больницы, детские сады», – подчеркнул глава региона.
Проект строительства ВНХК в Приморье поддерживается на федеральном уровне. В августе Президент РФ Владимир Путин поручил Минэнерго России до 1 ноября 2017 года разработать дорожную карту развития инфраструктуры Восточного нефтехимического комплекса.
Глава государстве назвал этот проект одним из крупнейших, призванным создать новое качество роста экономики региона и его социальной сферы, дать мощный эффект в масштабах всей России, серьезный стимул развития смежных производств и выпуска продукции и наращивания экспортных возможностей страны.
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