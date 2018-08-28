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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Августа, 03:11 |
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В центре Владивостока вводят еще один запрет на остановку и стоянку автомобилей
Управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока сообщает об изменении организации движения по улице Корабельной Набережной. В районе дома №21 здесь будут установлен дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительной информационной табличкой 8.24 «Работает Эвакуатор». Запрет остановки и стоянки будет действовать от Корабельной Набережной, 21 до пересечения со Светланским переулком. В дополнение к знакам на участке будет нанесена разметка 1.4 «жёлтая сплошная», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
«Установка технических средств организации дорожного движения необходима для обеспечения безопасности граждан, пребывающих на данной территории. Кроме того, эта мера позволит исключить на Корабельной Набережной транспортные заторы», - отметил главный специалист управления дорог и благоустройства Денис Новиков.
Напомним, что во Владивостоке продолжаются работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» ежедневно выполняют работы по обслуживанию и замене дорожных знаков, которые предупреждают автолюбителей о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения, о приближении и границах наземных пешеходных переходов и т. д.
Помимо установки и обслуживания знаков бригады городского предприятия «СГТ» наносят сплошные и прерывистые линии дорожной разметки, зигзагообразные жёлтые линии, обозначающие место остановки маршрутных транспортных средств, стрелы, островки безопасности, обновляют желто-белую разметку на пешеходных переходах, а также устанавливают и ремонтируют дорожные ограждения и светофоры.
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Лучше бы парковки начали делать, а не торговые центры своим друзьям
Управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока, обратите внимание на ул. Пограничную!!! Ведь невозможно там пройти! Люди идут по дороге, а машины стоят в ряд на пешеходной зоне! До беды недалеко!
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