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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Августа, 03:11 |
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Владивосток взялся бороться "с ветряными мельницами" за большие деньги
Администрация Владивостока повысила плату за демонтаж незаконных объектов. Стоимость муниципальной услуги «демонтаж незаконной рекламы» увеличилась в 12 раз, а торгового оборудования – в 48 раз.
Управление дорог и благоустройства администрации города разработало новые нормативы по всем видам демонтажа незаконных объектов. Теперь эти работы перестанут приносить убыток городскому бюджету, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Так, стоимость демонтажа незаконно установленной металлической стойки увеличилась в 19 раз – до 5075 рублей вместо 260. Демонтаж торгового и игрового оборудования с доставкой к месту хранения теперь обойдется собственнику в 9 159 рублей вместо 187, стоимость этой муниципальной услуги подняли в 48 раз, сообщили в управлении.
Демонтаж незаконного рекламного щита размером от 0,5 до 3 квадратных метров стал дороже в 12 раз и стоит теперь 8 619 рублей вместо 732. Демонтаж большого щита с информационным полем от 12 до 20 квадратных метров – 9 302 рубля, а демонтаж большого рекламного щита на отдельно стоящей опоре высотой от 4 до 6 метров с бетонным основанием и массой до 5 тонн с ввозом к месту хранения обойдется в 21 831 рубль.
Демонтаж незаконной рекламной растяжки теперь стоит 8 279 рублей вместо 1 524, а вывоз незаконно установленного автомобиля подорожал в 9 раз – до 9 тысяч рублей вместо одной.
Напомним, что согласно муниципальному правовому акту № 30, в случае если самовольный объект не убран собственником в установленный срок или не имеет собственника, демонтаж осуществляется за счет бюджетных средств. Незаконные объекты демонтируются силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» и ввозятся на площадки временного хранения, откуда их, оплатив штраф и стоимость демонтажа, могут забрать владельцы.
По старым нормативам стоимость этой услуги была гораздо ниже себестоимости работ, и большинство недобросовестных дельцов прежние штрафы не пугали – зачастую демонтированные объекты буквально через несколько дней снова появлялись на тех же местах.
Новые расценки включают реальные затраты на демонтаж, а это значит, что зачистка города от незаконных объектов перестанет быть убыточной для городского бюджета, и главное - перестанет быть борьбой с ветряными мельницами.
Отметим, Владивосток очищают от незаконно установленных объектов – хаотичных торговых точек, ржавых гаражей и рекламы, портящих внешний облик приморской столицы. Навести в городе порядок поручил глава краевого центра Виталий Веркеенко. Во Владивостоке выросли штрафы за незаконную торговлю и другие нарушения в сфере благоустройства. Нестационарные торговые объекты, включенные в схему НТО, стали приносить доход в городской бюджет, также в приморской столице планируют поднять стоимость размещения рекламы на муниципальном имуществе.
Фотографии предоставлены специалистами МПУ «Содержание городских территорий»
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