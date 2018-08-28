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29 Августа 2018, 16:54 | Регион сегодня

Во Владивостоке 17 нежилых помещений отдают в аренду на пять лет почти даром

В помещениях в зависимости от площади, можно разместить офисы, магазины, спортивные клубы, частные детские сады, предприятия услуг и другие

17 нежилых помещений в разных районах города предлагает в аренду на 5 лет администрация Владивостока. Аукционы на право аренды пройдут в сентябре 2018 года.

Среди предложенных – помещения на ул. Кипарисовой, Шкипера Гека, Кирова, Светланской, Некрасовской, Котельникова и многих других. Площадь объектов – различна, так же как и цена. Торги пройдут 11 сентября, 18 сентября и 20 сентября.

Так, помещение площадью 46 кв. м на Некрасовской, 96 предлагается по начальной цене 18,1 тыс. рублей (как пояснили специалисты, цена договора аренды равна ежемесячной ставке арендной платы).  Объект на втором этаже в центре города на Светланской, 23 площадью 149 кв. м предлагается по 100,8 тыс. руб. в месяц. Просторные помещения площадью более 200 метров на улице Котельникова, 10 – за 81,1 тыс. рублей в месяц.

В ходе аукциона цена аренды может возрасти, а может и остаться на начальном минимальном уровне.

В помещениях, предлагаемых в аренду, в зависимости от площади, можно разместить офисы, магазины, спортивные клубы, частные детские сады, предприятия услуг и другие.

Целое небольшое одноэтажное здание общей площадью 120 кв. метров с земельным участком в центре города на улице Шкипера Гека, 1а предлагается в аренду по начальной цене 61,5 тыс. рублей в месяц. После ремонта здесь может получиться по-настоящему привлекательное помещение для бизнеса и услуг.

Выгодными могут стать объекты на Русской, 15 (32 кв. м), на Русской, 65а (208 кв. м), большие помещения площадью 455 кв. м на улице Кирова и другие. Конечно, объекты нуждаются в ремонте, при этом достаточно длительный - пятилетний срок договора аренды – обеспечивает стабильность для бизнеса.

Вся информация об объектах с фотографиями доступна для потенциальных арендаторов: предприниматели заранее могут познакомиться с условиями аукциона, оценить перспективы их использования.

Информация размещена не только на официальном сайте администрации Владивостока www.vlc.ru (раздел «Муниципальная собственность» - «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости»), но и на сайте torgi.gov.ru.

Также на сайте АО  «Единая электронная торговая площадка» - etp.roseltorg.ru размещен баннер МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости» со ссылкой на страницу Агентства, где размещаются объявления о продаже  или сдаче в аренду муниципального имущества. Данная электронная торговая площадка – одна из крупных торговых площадок, куда заходят для участия в торгах предприниматели города и других регионов.

МКУ «Агентство по приватизации муниципальных земель и недвижимости»: Владивосток, Партизанский пр., д.3, каб.№6. Контактные телефоны: 8 (423) 245-40-85, 244-60-16.

 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: аренда  аукционы  бизнес 


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