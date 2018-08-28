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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Августа, 03:11 |
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Игорь ПАВЛОВ, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ВЭФ: Большое внимание на Восточном экономическом форуме будет уделено вопросам развития человеческого капитала
- Игорь Валерьевич, Восточный экономический форум в этом году пройдет уже в четвертый раз, и за время своего проведения он зарекомендовал себя как авторитетная площадка, на которой обсуждаются важные вопросы регионального и международного сотрудничества. Расскажите пожалуйста, сколько участников Форума ожидается в этом году? Делегации каких стран примут участие в работе ВЭФ?
- Ожидается, что IV Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке 11-13 сентября, посетят свыше 6 тысяч человек. Именно столько приглашений было разослано в рамках пригласительной кампании. Самые многочисленные делегации мы ожидаем от таких стран, как Индия, Япония, Китай. Также представительными обещают быть делегации Вьетнама, Республики Корея, Монголии, Франции, Великобритании, США, Швейцарии.
- А каких высоких гостей стоит ждать в этом году?
- В Форуме примет участие премьер-министр Японии Синдзо АБЭ. На ВЭФ-2018 приглашены Председатель КНР СИ Цзиньпин, президент Республики Корея МУН Чжэ Ин и лидер КНДР КИМ Чен Ын. Ожидается участие Президента Монголии Халтмаагийна БАТТУЛГИ. Также в мероприятиях Форума примут участие высокопоставленные министры из Индии, КНДР и других стран.
- Чем будет отличаться четвертый ВЭФ от Форумов прошлых лет, а что останется прежним? Чем обусловлен этот выбор?
- Традиционно в рамках Форума важное место займут дискуссии на такие темы, как социально-экономическое развитие Дальнего Востока, развитие ключевых отраслей промышленности макрорегиона, создание благоприятного инвестиционного климата. Также будет обсуждаться роль российского Дальнего Востока в интеграционных процессах в АТР, экономическое сотрудничество с зарубежными странами. Основное отличие деловой программы ВЭФ-2018 заключается в том, что большее внимание в ней будет уделено вопросам развития человеческого капитала на Дальнем Востоке.
- Что ждет участников ВЭФ-2018 помимо традиционного пленарного заседания и тематических дискуссий?
- Работа над деловой программой ВЭФ-2018 практически завершена, уже известно, что в рамках Форума пройдут страновые бизнес-диалоги, причем не только с предпринимателями из Азиатско-Тихоокеанского региона, но и с бизнесменами из Европы, заинтересованными в инвестициях на Дальнем Востоке. В работу Форума будут интегрированы мероприятия Валдайского клуба, который проведет на площадке ВЭФ свою сессию и теледебаты. Гостей и участников Форума также ждут презентация программ подготовки кадров, разработанных Агентством стратегических инициатив, демонстрация достижений резидентов технопарка «Русский» и многое другое.
- Восточный экономический форум славится своей продуктивностью: обычно на нем заключается множество соглашений о сотрудничестве. Этот год не станет исключением?
- В этом году на ВЭФ приедут представительные официальные делегации зарубежных стран, в том числе, с участием первых лиц государств, а также многочисленные представители деловых кругов. Поэтому можно ожидать, что на Форуме будут заключены соглашения как на межгосударственном уровне, так и на уровне компаний. Прежде всего это относится к таким государствам, как Китай, Япония, Индия, Республика Корея.
- С деловой программой все более-менее понятно. А какая культурная программа будет представлена гостям ВЭФ и горожанам?
- Традиционно в рамках Форума пройдут концерты, спектакли и выставки с участием лучших творческих коллективов Дальнего Востока России. Прорабатывается проведение фестиваля уличного искусства «Сердце Владивостока», показов спектаклей ведущих театров страны. Мероприятия будут проводиться как в самом Владивостоке, так и на острове Русском.
Конечно же, одним из центральных событий культурной программы ВЭФ будет выставка «Улица Дальнего Востока», которая будет работать с 11 по 16 сентября. На ней будут представлены все регионы Дальнего Востока России, а также стенды федеральных министерств: Минприроды, Минспорта, Минпромторга, Минкультуры. Специальным гостем выставки будет Кемеровская область. Большое внимание будет уделено туристическим возможностям и природе Дальнего Востока. Будет работать рыбный рынок, где гости и участники Форума смогут принять участие в мастер-классах по приготовлению морепродуктов и, конечно, попробовать их. Для любителей активного отдыха предусмотрено проведение молодежного трека с познавательной и образовательной программой и спортивных мероприятий, в том числе - сдача нормативов ГТО, турниры по го и мас-рестлингу.
Фото ТАСС.
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