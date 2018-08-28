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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Августа, 03:11 |
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Предпенсионерам обещают повысить пособие по безработице в два раза
Пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста с 2019 года будут повышены более чем в два раза: с 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, до 11 тысяч 280 рублей. Платить такое повышенное пособие будут один год.
Такие меры анонсировал президент РФ Владимир Путин в телеобращении по пенсионной реформе. Повышенное пособие будут выплачивать, если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам и пока не нашел новую работу, сообщает "Росбалт".
Правительству РФ поручено утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации, которая будет финансироваться из федерального бюджета.
Также Путин предложил закрепить обязанность работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.
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