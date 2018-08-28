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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Августа, 03:11 |
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"Аэрофлот" подумал и решил повысить мобильность населения Дальнего Востока
Начиная с зимнего сезона 2018-2019 годов авиакомпания «Аэрофлот» увеличит количество билетов по «плоским» тарифам» в среднем на 12%. Больше билетов пассажирам предоставит дочерняя авиакомпания «Россия».
Как сообщили в «Аэрофлоте», такое решение принято с целью повысить мобильность населения России и одобрено Советом директоров авиакомпании на заседании накануне, 28 августа.
Программа «плоских» тарифов – инициатива «Аэрофлота», поддержанная Президентом России Владимиром Путиным. Это единые тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты приобретения билета. Воспользоваться «плоскими» тарифами может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания.
Как отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, сегодня «плоский» тариф «Аэрофлота» по маршруту Владивосток – Москва – Владивосток и обратно стоит 25 тысяч рублей, дочерней авиакомпании «Россия» – 22 тысячи рублей. Эта программа работает с 2015 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
«Аэрофлот» не прекращает программу “плоских” тарифов, более того группа авиакомпаний с зимнего расписания увеличивает объемы перевозки в среднем на 12%», – сообщили в «Аэрофлоте», добавив, что повышение тарифа не планируется.
Напомним, Администрация Приморского края ежегодно обращается в Министерство транспорта РФ и Росавиацию с просьбой оказать содействие в увеличении числа авиакомпаний, которые выполняли бы рейсы из Владивостока в города центральной части России. Сегодня из Приморья в Москву рейсы выполняют авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и S7, в Санкт-Петербург – «Уральские авиалинии».
Одним из результатов уже стал приход новой авиакомпании – «ИрАэро» с 10 августа начала выполнять дополнительный беспосадочный рейс по маршруту Владивосток – Москва и обратно.
В августе Президент России утвердил поправку в Налоговый кодекс РФ об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость услуг по внутренним воздушным перевозкам в регионы Дальнего Востока.На пассажирские авиаперелеты на Дальний Восток предлагается установить льготную ставку НДС в 0 процентов по аналогии с уже действующими ставками для перелетов в Крым и Севастополь. Все остальные внутренние перелеты будут облагаться по льготной ставке в 10 процентов. Действовать такая льгота для перелетов должна до 1 января 2025 года.
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