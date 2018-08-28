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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 30 Сентября, 01:34 |
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Во Владивостоке на Дне тигра свои двери распахнет шатер ННК
Помимо того, что колонна сотрудников Группы компаний ННК примет участие в карнавальном «тигрином» шествии, предприятием организован ряд мероприятий для гостей праздника, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Вечером, во время праздничного концерта групп «Несчастный случай» и «ЧайФ» на площади Борцам за власть Советов, распахнет свои двери шатер ННК, разделенный на тематические зоны.
Зона «Сила тигра». Приглашаем всех померяться силами и потягать гирю.
Зона «Скорость тигра». Для особо азартных установлены видео панели с игровыми приставки, на которых будут запущены игры в стиле Need for speed.
Зона «Ловкость тигра». На площади будут организованы гонки в стиле драг-рейсинга, но с использованием машинок на радиоуправлении.
Всем победителям будут вручены магниты с нанесёнными портретными фотографиями, сделанными в специально оформленной фотозоне.
Также будет работать зона аквагрима, где любой желающий сможет преобразиться при помощи профессиональных гримеров.
Будем рады видеть вас среди гостей нашего шатра, который расположится слева от сцены.
Приходите и приводите друзей!
С программой праздника можно ознакомиться на сайте АНО «Центр «Амурский тигр», которая является организатором Дня тигра:
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