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29 Сентября 2018, 18:15 | Регион сегодня |

В Приморье в селе Красный Яр построена новая больница

Накануне Дня тигра в селе Красный Яр в нацпарке "Бикин" открыли новое здание медицинского учреждения. До конца года в селе достроят административное здание и два служебных дома, а в 2019 году установят памятник Дерсу Узале. Все объекты создаются Центром "Амурский тигр" при поддержке организаций-спонсоров.

28 сентября в селе Красный Яр Пожарского района Приморского края торжественно открыли новое здание медицинского учреждения с дневным стационаром. В ходе церемонии также дали старт строительству административного здания для предоставления услуг связи, заложив капсулу времени с посланием потомкам.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко, вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков, глава Краснояровского сельского поселения Галина Петрова и директор национального парка «Бикин» Алексей Кудрявцев и директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.

Расположенное на территории национального парка «Бикин» село Красный Яр – основное место проживания одного из коренных малочисленных народов России, удэгейцев. Население села составляет около 600 человек, из которых более 70 работают в нацпарке инспекторами и административным персоналом.

Новые социальные объекты – одна из мер поддержки нацпарка, коренных жителей юга Дальнего Востока и граждан, приравненных к ним в правах. Памятник Дерсу Узале по задумке авторов станет символом уважения к народам, издревле проживающих бок о бок с тигром.

Медицинская помощь

До открытия стационара в Красном Яре за квалифицированной медицинской помощью местным жителям и сотрудники национального парка было необходимо отправляться за 140 км в поселок городского типа Лучегорск.


 

 

 

Теперь они, а также жители близлежащих сел, например, Соболиное и Ясеневое, смогут попасть на прием к терапевту, стоматологу, педиатру, акушеру-гинекологу, хирургу, окулисту и неврологу.

Площадь здания составляет 200 кв. м. Оно построено из натурального материала – клееного бруса. Для главного врача проектировщики предусмотрели полностью меблированную квартиру. У здания централизованное водоснабжение и автономное отопление. Здание построили за 5 месяцев и в рамках празднования Дня тигра его официально передали в дар Приморскому краю.

Памятник Дерсу Узале


 

В 2019 году в селе Красный Яр установят памятник Дерсу Узале, проводнику и другу путешественника и исследователя Уссурийского края Владимира Клавдиевича Арсеньева. Сейчас на месте будущего мемориала установили памятную табличку.

Услуги связи

Отделение почты в селе Красный Яр сейчас – ветхая постройка, нахождение в которой представляет потенциальную опасность как для работников отделения, так и для его посетителей.  

В новом административном здании, строительство которого планируется завершить до конца 2018 года, разместится отделение Почты России и другие сервисы связи. Почтовый индекс отделения сохранится – 692017.

Почетные гости дали старт строительству, заложив капсулу времени с посланием будущему поколению. Извлекут капсулу через 16 лет, 28 сентября 2034 года.

Кроме этого, гости осмотрели ход строительства служебных домов для сотрудников национального парка «Бикин». Их строительство также будет завершено в текущем году.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню тигра, продолжатся во Владивостоке 29 и 30 сентября.

Досье "Дальневосточного капитала": Центр «Амурский тигр» – автономная некоммерческая организация, созданная Русским географическим обществом в 2013 году по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Задачи Центра – изучение, сохранение и увеличение популяции амурского тигра в России посредством реализации природоохранных, научных, образовательных и культурно-просветительских проектов. 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: амурский тигр  День тигра 


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