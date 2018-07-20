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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Августа, 19:09 |
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Японцам поручено спланировать перспективы развития ТОР "Михайловский" в Приморье
Об этом сообщил во Владивостоке генеральный директор Корпорации по развитию Дальнего Востока по итогам совещания по реализации приморских ТОР, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".
«Японский «Исследовательский Институт Номура» разработает планы перспективного развития для девяти дальневосточных ТОР из тринадцати существующих. Это документы, определяющие основные направления развития и этапы реализации проекта создания и развития ТОР. Соответствующий договор заключила Корпорация развития Дальнего Востока. Разработка планов для всех ТОР ведется параллельно и будет закончена к началу следующего года. "Для того, чтобы Дальний Восток развивался мы используем лучший мировой опыт и практики. Мы уверены, что опыт компании Номуры, который они применят при составлении перспективных планов развития, поспособствует привлечению японских инвестиций на Дальний Восток". - прокомментировал генеральный директор АО "КРДВ".
Он уточнил, что развитие ТОР требует тщательного планирования и принятия стратегических решений, включая изучение профиля целевых резидентов, портфеля услуг для резидентов и необходимых инфраструктурных проектов. В соответствии с устоявшейся российской практикой в сфере формирования других территорий со специальным статусом, основным инструментом планирования является план перспективного развития территории, и разработка такого плана является необходимой задачей для каждой ТОР, рассказалаи "Дальневосточному капиталу" в Минвостокразвития России.
Планы будут разработаны для ТОР «Камчатка», ТОР «Белогорск», ТОР «Приамурская», ТОР «Беринговский», ТОР «Михайловский», ТОР «Кангалассы», ТОР «Горный воздух», ТОР «Южный» и ТОР «Большой Камень».
В рамках исследования будет дана оценка текущей социально-экономической ситуации в субъектах размещения ТОР, проведены анализ и структурирование существующего понимания по деятельности и возможностям дальнейшего развития ТОР. Часть задач касается управления территориями опережающего развития: разработки предложений по механизмам управления и создания финансово-экономической модели ТОР. Отдельное направление работы связано с изучением инвесторов. Будет определен профиль целевых резидентов ТОР, планируется оценить экономический эффект от их деятельности и окупаемость государственных инвестиций, направляемых на создание и развитие ТОР.
Перспективный план будет отражать отличительные особенности ТОР от аналогичных в Российской Федерации, подчеркивать уникальность ТОР и ее конкурентные преимущества, показывать наличие делового спроса (заинтересованности) у потенциальных инвесторов в создаваемой ТОР, а также рыночного спроса на выпускаемую или планируемую к выпуску продукцию.
Кроме того, документ должен в полной мере раскрывать основные факторы, которые приведут к успешной реализации проекта (факторы успеха), а также содержать информацию о комплексе услуг, предлагаемых управляющей компанией в целях создания благоприятных условий для ведения бизнеса на данной территории. Перспективный план должен включать организационные мероприятия, направленные на достижение определенных целей и решение конкретных задач, а также выполнение прогнозно-плановых показателей эффективности функционирования ТОР.
Напомним, «Исследовательский Институт Номура» - крупнейшая частная японская консалтинговая компания, один из первых аналитических центров Японии. Основные направления деятельности - микро- и макроэкономические исследования, исследования инвестиционного рынка, консалтинг, предоставление услуг в сфере информационных технологий.
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