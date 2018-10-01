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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"СДС": с сибирской основательностью
Но, по планам инвесторов строительства, уже к 2021 году здесь, что называется «с иголочки», будет построен современный специализированный угольный порт, мощностью перевалки в 12 млн тонн.
Рядом с развернувшимся недалеко от береговой черты производственным комплексом сооружена видовая площадка, на планшетах - вид будущего терминала, технический план - порт будет строиться в несколько очередей. После того, как будут завершены первая и вторая очереди, создана вся базовая инфраструктура (а это и железнодорожная ветка, и сортировочная станция, и сам терминал), инвестор планирует в течение года нарастить мощность порта до 20 млн тонн перевалки угля в год.
На флагштоках, которые видны со всех концов стройплощадки, флаги России, Приморского края, холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» («СДС»), ООО «Морской порт Суходол». Компания-резидент Свободного порта Владивосток (СПВ) - строит порт, «СДС» - финансирует проект, главный бенефициар строительства - «СДС-Уголь». Кузбасская угольная компания - третья по объему добычи «черного золота» в России и входит в тройку крупнейших российских экспортеров угля. Рынок АТР в сегодняшней ситуации становится наиболее привлекательным: здесь спрос будет только расти, есть стабильные платежеспособные потребители. Увеличение поставок в этот динамично развивающийся регион для кузбасских горняков - возможность собственного интенсивного роста. Новый порт откроет путь азиатскому экспорту и позволит холдингу не только наращивать объемы добычи с гарантией сбыта, но выдерживать все социальные параметры, к которым уже привыкли горняки «СДС-Уголь».
У Шкотовского района есть шанс получить предприятие, входящее в «семью» «Сибирского Делового Союза», в которой социальные гарантии одинаково высоки для всех.
«У нас складываются очень конструктивные отношения с руководством ООО «Морской порт Суходол» и ХК «СДС-Уголь», - рассказывает глава муниципального образования Шкотовского района Виктор МИХАЙЛОВ. - Для нашего района значимость такого крупного инвестиционного проекта очень велика, и мы готовы оказывать всяческую поддержку инвесторам, которые уже преодолели большой путь, прежде чем смогли развернуть строительную площадку».
Виктор Михайлов отмечает, что обсуждение и подготовка проекта заняли почти пять лет. За это время сторонам удалось найти понимание по многим вопросам, которые обычно возникают при реализации таких проектов. Муниципальная власть, понимая все выгоды подобного предприятия для района, на первое место ставила вопросы экологии. Инвестору пришлось неоднократно корректировать проект, и сегодня, после получения положительных заключений Главгосэкспертизы, была поставлена точка в дискуссиях о его вреде и пользе.
Краевая и муниципальная казна рассчитывают на весомый налоговый вклад, который начинает генерироваться уже на стадии строительства.
Время кадров
«В проект будут вовлечены сотни жителей нашего района, - говорит Виктор Михайлов. - Мы договорились, что на общестроительные, дорожные, земляные работы в первую очередь будут привлекаться местные компании. Естественно, инвестор будет исходить, прежде всего, из ценовых параметров и качества услуг, которые могут предложить потенциальные подрядчики, но это все равно большой шанс для местных компаний получить хорошие объемы работы. Помимо этого, открываются возможности для предпринимателей, которые могут предложить свои услуги в организации снабжения, сервиса, питания для строителей».
Предполагается, что когда терминал начнет работать, на нем и на новом железнодорожном узле, специально построенном рядом со Смоляниново, будет задействовано порядка 500 человек. Значительная часть этих рабочих мест будет требовать высокой квалификации, поскольку ставка делается на современные технологии, высокопроизводительное оборудование. Это - тоже определенный вызов для молодежи Шкотовского района. Есть время, чтобы озаботиться собственным образованием: интересная и высокооплачиваемая работа будет не за тридевять земель, а рядом с домом.
По словам Виктора Михайлова, в район пришел инвестор, который в своем «домашнем» регионе - Кемеровской области - не на словах, а на деле ведет социально ответственный бизнес, и для которого вопросы стабильности коллектива, благополучия персонала (семей сотрудников, ветеранов и прочие) входят в число приоритетов. Это холдинг, который в своей работе ориентируется на лучшие практики управления, внедрение наилучших доступных технологий, высокие стандарты в вопросах промышленной и экологической безопасности. А качественные трудовые отношения здесь базируются не только на трудовом договоре, но и на больших возможностях, которые созданы «Сибирским Деловым Союзом» для сотрудников всех предприятий холдинга.
Как у них принято?
На самом деле, внимание к строительству морского порта Суходол в Шкотовском районе сегодня немалое. Есть смысл поближе познакомиться с практикой компании, которой она следует в своем домашнем регионе.
Прежде всего - это забота о здоровье: на предприятиях компаний «СДС», особенно тех, что связаны с опасным производством, ведут тщательный мониторинг здоровья персонала и не жалеют средств на медицинское обслуживание, в том числе в рамках программ добровольного медицинского страхования (ДМС). Санаторно-курортное лечение в своем санатории «Танай» здесь, кстати, нередко совмещают с курсами повышения квалификации. Удобно же - можно и оздоровиться, и новые знания получить одновременно. Все расходы по реализации этой программы несет компания. К слову, «Танай», - это еще и горнолыжный комплекс с парком живой природы.
Здесь разработана и неукоснительно выполняется комплексная кадровая программа, в рамках которой любой работник, заинтересованный в своей капитализации, может повышать квалификацию и делать карьеру. В отношении кадров в холдинге действует многоуровневая система поддержки. Компания предоставляет различные льготы молодым и перспективным специалистам: от стоимости за квадратный метр жилья ниже рыночной и компенсации ипотечных процентов до оплаты посещения детских садов. Работает корпоративная программа поддержки многодетных семей, не оставляют в ХК «СДС» без внимания и пенсионеров.
То, что особая тема в холдинге - здоровый образ жизни и спорт, кемеровчане уже продемонстрировали на приморской земле. Первые инвестиции, которые были сделаны холдингом в новом для них регионе - в строительство спортивного комплекса в поселке Смоляниново, в который на условиях софинансирования «СДС» вложил 30 млн рублей. Участвуют угольщики и в оборудовании современных спортивных площадок в Шкотовском районе.
В самой столице Кузбасса множество спортивных сооружений, среди которых есть спортивно-развлекательный комплекс «Арена», построенный «СДС». Уровень комплекса позволяет проводить здесь соревнования международного уровня. СРК «Арена» - домашняя площадка волейбольного клуба «Кузбасс», выступающего в суперлиге. Команду со дня основания спонсирует «СДС». Еще «Сибирский Деловой Союз» реконструировал спортивный комплекс «Лазурный» с бассейном олимпийского стандарта и теннисными кортами, и крупнейшую за Уралом дроп-зону «Аэродром Танай», которая примет в 2020 году Мондиаль по парашютному спорту.
Как говорят в ХК «СДС», в Приморский край «Сибирский Деловой Союз» заходит надолго. А значит, и обживаться здесь намерен с сибирской основательностью. Предстоит инвестировать огромные средства - свыше 30 млрд рублей. В компании рассчитывают на то, что при реализации проекта удастся запустить механизмы государственно-частного партнерства, ведь речь идет не только о строительстве самого терминала, но и о создании железнодорожной инфраструктуры, объектов для работы государственных органов - таможенников, пограничников, Роспортнадзора и прочих.
Вопросы социального обустройства коллектива компания в значительной степени готова брать на себя. Но главная ответственность - создание современных рабочих мест. Для муниципального района, окрестных сел и поселков - это самая актуальная тема.
Досье «Дальневосточного капитала»: В 2017 году холдинг «СДС-Уголь» вошел в первую пятерку рейтинга экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний Всемирного фонда дикой природы (WWF). По итогам всесторонней оценки, компания «СДС-Уголь» заняла 5-е место и лидирующее положение среди угледобывающих компаний России. Внедрение стандартов в области экологического менеджмента (ISO 14001), охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (OHSAS 18001), менеджмента качества (ISO 9001) является для АО ХК «СДС-Уголь» важнейшим достижением и позволяет компании уверенно управлять рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и экологии. Стратегия развития компании предполагает применение технологий «Чистого угля» на каждом производственно-технологическом процессе - от добычи до отгрузки угольной продукции потребителям.
Фото Primamedia.ru
Юрий РОГОВ.
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