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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 29 Октября, 20:07 |
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Инструменты для торговли на Форекс
Виды инструментов:
- Графические фигуры;
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- Линии Фибоначчи;
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- Углы Ганна;
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- Фракталы;
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- Веер и сетка Фибоначчи;
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- Технические индикаторы и многое другое.
Для прогнозирования рынка используют не только одни фигуры, графические построения или свечные конфигурации, но и технические индикаторы.
Прогнозирование финансового рынка для новичков
Наиболее простым и понятным прогнозированием изменения рыночных котировок является технический анализ. На современном финансовом рынке существует очень большое разнообразие инструментов.
Для среднесрочных и краткосрочных сделок трейдеры анализируют свечные фигуры и конфигурации. Одна из самых часто встречающихся – фигура двойная вершина. Анализировать ее очень просто, но необходимо дождаться полного формирования. Как только она будет полностью закончена, можно просчитать, при помощи «перекрестия», на сколько пунктов рынок пойдёт вниз и открыть сделку на продажу.
Кроме фигур профессионалы рекомендует новичкам использовать классические технические индикаторы:
- МАСД;
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- Стохастик;
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- Параболик;
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- Скользящие средние;
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- Аллигатор;
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- Фракталы и другие.
Выбор технического индикатора будет зависеть от той торговой стратегии при помощи, которой собирается торговать трейдер.
За несколько десятилетий трейдеры разработали огромное количество самых разнообразных торговых методик. Для новичков подойдут простые стратегии с минимальным количеством технических индикаторов. Есть безиндикаторные методы торговли, когда используется только свечной анализ рыночного движения.
Многие начинающие трейдеры предпочитают работать с автоматизированными программами, то есть с автосоветниками и торговыми роботами. Такие методы имеют как положительные, так и отрицательные стороны.
К положительной стороне можно отнести: удобство использования, нет надобности самостоятельно торговать и тратить свое время. К отрицательным моментам: роботов, экспертов и советников постоянно необходимо контролировать и подбирать для них соответствующие определенным рыночным условиям показатели, так как рынок постоянно меняется.
Если этого не делать, в таком случае автоматизированные программы начнут работать в убыток. Еще один минус – большинство роботов, для корректной работы требует довольно внушительный депозит.
Ручная торговля считается наиболее прибыльной и перспективной. Кроме того можно начинать работать на финансовом рынке с небольшим капиталом.
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