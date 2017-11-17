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Среда| 29 Ноября, 12:27 |
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Приморcкий край удвоил производство свинины
Поголовье свиней в крае увеличилось до 180 тысяч голов. По состоянию на 1 ноября, в Приморье выпущено 19,3 тысячи тонн свинины, это выше уровня прошлого года почти на 47%.
По информации краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия, с начала года в Приморье увеличилось производство свинины.
«По состоянию на 1 ноября выпущено 19,3 тысячи тонн свинины, что выше уровня прошлого года почти на 47%. Кроме того, в хозяйствах выросло поголовье свиней. На сегодняшний день насчитывается почти 180 тысяч голов, это превышает показатели прошлого года на 6,6%», – сообщили в ведомстве.
Отметим, рост производства произошел благодаря увеличению производственных мощностей резидента ТОР «Михайловский» – компании «Мерси Агро Приморье». В 2016 году был запущен второй свинокомплекс на 83 тысячи голов.
Напомним, ранее врио губернатора Андрей Тарасенко подчеркнул, что Приморье обладает огромным потенциалом для развития собственного сельскохозяйственного производства.
«Сельское хозяйство в крае нужно поднимать. Приморцы должны получать свою местную продукцию. Нужно строить птицефабрики и развивать животноводческие комплексы», – заявил Андрей Тарасенко.
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