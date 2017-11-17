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Среда| 29 Ноября, 15:31 |
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Приморский край начал перепись своих фирменных кошек
Обновление крупнейшей в России сети фотоловушек началось на «Земле леопарда». В ходе очередного этапа мониторинга в национальном парке в постоянном режиме будут работать более 350 автоматических камер, которые позволят ученым получить новые данные о состоянии популяции самой редкой крупной кошки планеты, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ФГБУ «Земля леопарда».
Масштабный фотомониторинг ведется в национальном парке с 2013 года. С помощью камер фиксируются все передвижения леопардов, любые изменения в их внешнем облике и жизненном цикле. По уникальным узорам пятен сотрудники национального парка знают всех своих подопечных «в лицо» и с легкостью выявляют новичков.
Площадь, охваченная сетью фотомониторинга, составляет 360 тысяч гектаров, это почти в полтора раза больше площади Москвы. Для учета численности зверей во второй половине осени специалисты приступили к новому этапу фотомониторинга. Для этого в юго-западной части Приморья устанавливают камеры, которые будут работать одновременно в течение 3 месяцев.
Учитывая множество факторов, специалисты национального парка смогли рассчитать оптимальное расположение фотоловушек на леопардовых тропах. Мониторинговая матрица выстроена максимально эффективным образом: камеры устанавливают с промежутками в 3-5 километров. На точках мониторинга настраиваются по две фотоловушки с разных сторон звериной тропы. Такая система позволяет получать фотографии леопарда с двух боков, что важно для идентификации редких кошек.
Порадовала специалистов отдела науки «Земли леопарда» и личная встреча с пятнистым хищником.
«Во время работы на территории мы с коллегой обнаружили добычу леопарда – косулю, сам охотник также оказался неподалеку – в нескольких десятках метров, – рассказал Глеб Седаш, инженер-исследователь отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». – Очевидно, что хищник заметил нас намного раньше, поэтому поспешил скрыться. Зная, что леопард может вернуться к своей жертве, мы установили у туши фотоловушку, настроенную на видеорежим. Спустя всего сутки мы получили свежие кадры с дальневосточным леопардом, который решил перенести добычу в другое место».
Специалисты рассчитывают, что итоги работы, которая продлится несколько месяцев, позволят проследить динамику численности леопардов, определить границы их обитания, получить новые данные об их образе жизни и даже о взаимоотношениях между отдельными особями.
«Изучение и мониторинг единственной сохранившейся популяции дальневосточного леопарда и юго-западной группировки амурского тигра – приоритетное направление нашей работы, – отметил Виктор Сторожук, инженер-исследователь отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». – Наш коллектив немногочислен, но состоит из специалистов самого высокого уровня, преданных своему делу. Кроме того, у нас есть специальное оборудование и техника, что немаловажно для работы в непростых условиях юго-западного Приморья».
Досье "Дальневосточнго капитала": Дальневосточный леопард – самая редкая из всех крупных кошек на планете. ФГБУ «Земля леопарда» было создано 21 мая 2012 года, в этом году отмечается первый юбилей. Под руководством учреждения находятся две соседствующие особо охраняемые природные территории, расположенные в юго-западной части Приморского края: государственный природный биосферный заповедник «Кедровая падь» (старейший заповедник Дальнего Востока, учрежден в 1924 году, входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО) и национальный парк «Земля леопарда». На организацию возложена задача чрезвычайной важности – защита и сохранение единственной в мире дикой популяции дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Общая площадь заповедника и национального парка – 282 тыс. га. За 5 лет существования «Земля леопарда» добилась значительных результатов в деле сохранения уникальной природы этого уголка России. Благодаря успешному пресечению попыток браконьерства, эффективной работе по зимней подкормке копытных, основы кормовой базы хищных кошек, численность дальневосточных леопардов увеличилась и имеет тенденцию к дальнейшему росту. За относительно короткий срок, около 10 лет, популяция краснокнижной кошки выросла более чем в два раза, с 30 до 70 особей.
Фотомониторинг на «Земле леопарда» проводится при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды».
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