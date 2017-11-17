|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 29 Ноября, 15:31 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Ученые Приморья перестали бороться с майонезом и сделали его полезным
Превратить майонез в питательный и здоровый продукт предлагают биотехнологи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с помощью новых ингредиентов. Соус «Приморский» с антиоксидантами и «Находка» с добавками из двустворчатого моллюска мактры китайской помогут сделать привычные блюда вкуснее и полезнее. Новые рецепты разработали и запатентовали ученые Школы биомедицины ДВФУ, сообщили журналу "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе ДВФУ.
«Майонез принято считать тяжелым и нездоровым продуктом. При этом он остается популярнейшим соусом, который используют практически в каждой семье. Мы решили, что с майонезом нужно не бороться, а сделать его полезным, — рассказала профессор департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Оксана Табакаева. — Уникальность этого соуса в том, что он состоит из двух фаз — жировой и водной, и обе фазы мы можем обогащать нужными человеку биологически активными веществами».
Как сообщила разработчик, майонез «Приморский» сбалансирован по жирнокислотному составу так, как это рекомендуется нутрициологией (наука о питании). Соус обогащен антиоксидантом ликопином, который замедляет процессы старения. Водная фаза майонеза дополнена биологически активными веществами из бурых водорослей — они вносятся в виде кислотного гидролизата, что убирает уксусную кислоту и делает вкус более мягким.
Рецепт майонеза «Находка» отличается соотношением ингредиентов: оливкового, льняного, подсолнечного масел, горчичного порошка, яиц, лимонной кислоты и других. Также в него включена добавка из мантии и двигательного мускула мактры китайской — двустворчатого моллюска, широко распространенного в Японском море. Новая комбинация повышает биологическую ценность продукта, придать ему профилактические свойства и увеличивает срок хранения.
«Добавки из двустворчатого моллюска, содержащие биологически активные вещества морского генеза, свободные аминокислоты и меланоидины с антирадикальными и антиоксидантными свойствами, каротиноиды и минеральные элементы, делают этот майонез диетическим, обладающим лечебно-профилактическими свойствами», — добавила Оксана Табакаева.
Отметим, что ученые Школы биомедицины ДВФУ являются авторами многочисленных разработок продуктов питания на основе морских гидробионтов. В линейке инновационных рецептов — салаты, колбасные изделия и «наношоколад» с морской капустой, хлебобулочные и желейные изделия, мармелады и напитки с экстрактами зеленых водорослей, мясные паштеты с кукумарией и другие.
- Турнир юных экологов им. В.Л. Комарова завершился в Приморье
- Ученые Приморья перестали бороться с майонезом и сделали его полезным
- Приморский край начал перепись своих фирменных кошек
- Приморcкий край удвоил производство свинины
- В Приморье откроют фабрику для благоустройства
- В Приморье за год побывали более 13 тысяч круизных туристов
- В Приморье решили строить из местных строительных материалов
- В Приморье без согласования с жителями и властями района на аукцион выставлено 400 тысяч га леса
- Рыбаки Приморья выловили более 450 тысяч тонн минтая
- Владивосток первым на Дальнем Востоке проведет "День японского инвестора"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.