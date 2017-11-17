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Среда| 29 Ноября, 18:28 |
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Турнир юных экологов им. В.Л. Комарова завершился в Приморье
Турнир юных экологов – это форма соревнований школьников, в которой учащиеся демонстрируют фундаментальные знания в области экологии, лесоведения и лесоводства, показывают умение решать научные проблемы, логически мыслить, анализировать материал, доказывать свою правоту в форме дискуссии с другими школьниками и компетентным жюри.
«Само решение школьников принять участие в подобных соревнованиях, говорит о том, что у нас есть возможность замотивировать их выбрать «лесную» профессию. Мы очень надеемся, что многие из участников соревнований, особенно победители, по окончании школы поступят в ПГСХА на профессии, связанные, в том числе, и с охраной природы. А мы уж приложим все усилия, чтобы они не пожалели о своем выборе и природа в лице их получила новых защитников», — комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр», к. б. н. Сергей Арамилев.
В этом году участниками турнира стали учащиеся 9-10-11 классов из восьми школ Приморского края. Конкурсные задания были разосланы командам заранее и представляли собой задачи открытого типа, не имеющие однозначного решения. Отличительная особенность турнира — одновременный разбор задачи сразу тремя представителями разных школ, выступающими в роли докладчика, оппонента и рецензента. Поэтому турнир традиционно прошёл в атмосфере живого «поединка» интеллектов, где каждый выступающий имел возможность продемонстрировать владение материалом, ораторское мастерство, умение участвовать в дискуссии, анализировать выступления других.
«Приморский край — это уникальные экосистемы с высоким видовым разнообразием флоры и фауны. Для квалифицированной работы в лесном хозяйстве региона должны трудиться специалисты с образованием, учитывающим региональную специфику. WWF России совместно с крупнейшим лесным вузом Дальнего Востока — Приморской государственной сельскохозяйственной академией, постоянно взаимодействуют в вопросах обучения студентов и повышения квалификации специалистов из различных органов власти. Для этого совместно с ПГСХА мы открыли Центр инноваций лесного хозяйства. В условиях недостатка квалифицированных кадров важно привлекать учеников школ к подобным интеллектуальным состязаниям, где они раскрывают свои таланты. Именно эти дети со школьного возраста понимают, насколько широко понятие «лес», и что от его сохранения зависит жизнь обитателей тайги, в том числе амурского тигра», — комментирует руководитель отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России Дмитрий Сычиков.
Работу школьников оценивало компетентное жюри, составленное из преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и студентов ПГСХ.
«Традиционно участниками нашего турнира являются самые увлеченные школьники, самые пытливые умы. Задания турнира не простые требуют большой подготовки. И, разумеется, здесь очень велика миссия руководителей – учителей биологии. В этот раз ребята показали очень высокий уровень компетентности в сложных вопросах взаимодействия леса и климата, экосистемных функций лесов, физиологии растений, общего лесоведения, бионики. Для коллектива института принимать таких гостей огромная радость; нет сомнений, что это наши единомышленники, и очень важно, чтобы их желание изучать и познавать природу стало руководящим при выборе будущей профессии», — комментирует председатель жюри, декан института лесного и лесопаркового хозяйства ПГСХ, к. б. н. Ольга Приходько.
В III турнире юных экологов победителями стали:
1 место - школа с. Раковка;
2 место - школа № 14 г. Уссурийска;
3 место - школа № 29 г. Уссурийска.
Также жюри выбрало из числа выступающих лучшего докладчика, лучшего оппонента и лучшего рецензента.
Фото Евгения Лепешкина, WWF России.
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