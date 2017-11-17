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Четверг| 30 Ноября, 02:38 |
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Приморский бизнес объединяет свои проекты в "кольцо"
Приморский бизнес в полной мере оценил преимущества новых условий ведения бизнеса на Дальнем Востоке. Группа компаний «Сумотори» диверсифицировала бизнес и реализует 6 проектов в рамках ТОР и Свободного порта Владивосток в нескольких отраслях экономики совместно с японскими и китайскими партнерами. Новые проекты создадут около 350 новых рабочих мест для жителей края, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Приморский Технохолдинг «Сумотори» - компания с почти 20-летней историей, с появлением новых режимов ведения бизнеса на Дальнем Востоке диверсифицировал бизнес, расширив сферу своих интересов, и реализует ряд важных проектов с участием иностранных инвесторов. На сегодняшний день 6 проектов «Сумотори» получили статус резидентов Свободного порта Владивосток и территории опережающего развития «Надеждинская», рассказал генеральный директор ГК «Сумотори» Виталий Веркеенко.
«Одним из первых резидентов СПВ стал туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо», так называемый Технический Диснейленд Дальнего Востока, площадка для развития любых технических видов автоспорта и активного семейного отдыха. Масштабный проект международного уровня включает строительство большого количества дорогостоящих линейных объектов. Благодаря закону о Свободном порте Владивосток мы получили возможность серьезно улучшить бизнес-модель и оптимизировать затраты на строительную и операционную деятельность», - отметил Виталий Веркеенко.
Российский пилот впервые взошел на подиум международной дрифт-серии D1На площадке ТРК ежегодно проходит более 100 различных мероприятий, в том числе международного масштаба: организованные совместно с японскими партнерами международные соревнования по автомобильному дрифту AsiaPacificD1PrimRingGP, а также с этого года международный автосалон VIAS. В рамках 2 и 3 этапов развития проекта на Примринге будут построены современный Экспо-центр, ресторан, стрелковый клуб, две гостиницы, торговая аллея и крытый детский развлекательный центр, круглогодичный аквапарк, база отдыха и другие туробъекты. При выходе на проектную мощность «Приморское кольцо» ожидает около полумиллиона туристов ежегодно, добавил глава группы компаний.
С учетом введения упрощенного визового режима для иностранных граждан в Свободном порту Владивосток и взятого Приморьем курса на туристский хаб России в Азии, «Приморское кольцо», становится первый форпостом для гостей региона, прибывающих воздушным путем, так как туристско-рекреационный кластер расположен всего в пяти километрах от международного аэропорта Владивосток. В этом году мы приняли около 300 тысяч российских и зарубежных гостей, с развитием экспозиционно-выставочной деятельности, развитием туристской инфраструктуры ТРК и расширением событийной повестки Примринга мы рассчитываем как минимум на полумиллионный турпоток ежегодно», - подчеркнул он.
В рамках реализации проекта ТРК «Приморское кольцо» планируется создать 48 новых рабочих мест, но каждое из них инициирует еще несколько вакансий в смежных отраслях. Туристская отрасль служит мультипликатором для региональной экономики, ведь в обслуживании гостей задействованы гостиничный и ресторанный бизнес, транспортные компании, сфера услуг и другие отрасли, добавил глава «Сумотори».
Еще одним резидентом СПВ стала производственная компания «Юбо-Сумотори», открывшая в Свободном порту Владивосток производство грузовой техники совместно с крупнейшим китайским автопроизводителем FAW. Сборка грузовых автомобилей осуществляется с использованием иностранных комплектующих, тестовая партия успешно прошла сертификацию, сейчас готовится к выпуску первой промышленной партии на региональный рынок.
«На следующей неделе мы ожидаем поставку комплектующих для сборки первой промышленной партии. Первые грузовые автомобили будут выпущены на рынок до конца этого года. В следующем году планируем собрать 500 грузовиков, в 2019-м – до 2000 единиц. Раньше подобная техника закупалась за рубежом и перепродавалась на территории российских регионов. Благодаря режиму СПВ мы смогли локализовать сборку в Приморском крае, создав в регионе уже 32 новых рабочих места из планируемых 52-х. В дальнейшем мы расширим локализацию до сборки крупных узлов автомобилей и создания нового завода», - отметил Виталий Веркеенко.
Большегрузная техника предназначена для высокоманевренной работы на строительных площадках и в условиях городской застройки и, безусловно, будет востребована на Дальнем Востоке, где сегодня развернулась большая стройка. При этом грузовыми автомобилями «Юбо-Сумотори» уже интересуются крупные компании Сибири, Урала и других округов страны, и резидент СПВ намерен расширять дистрибуцию.
Третий проект ГК «Сумотори» в рамках режима СПВ – агропромышленный кластер «Тай Юань», российско-китайский проект по созданию современного комплекса по производству, обработке и экспорту сельскохозпродукции. Сейчас в Шкотовском районе Приморья ведутся работы по строительству инфраструктуры для производственного парка. Проект реализуется в три этапа, до 2024 года, к этому моменту общая площадь обрабатываемых земель достигнет 7 тысяч гектаров, а объем инвестиций – 6 миллиардов рублей, будет трудоустроено около 100 специалистов, при этом персонал уже частично набран, добавил руководитель ГК «Сумотори».
«Развитие сельскохозяйственного комплекса является стратегически важным направлением для российского Дальнего Востока. Такую задачу поставил Президент России Владимир Путин – насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией местного производства и выйти на международные рынки. В Приморье созданы все условия для создания таких производств, «Тай Юань» будет выпускать более двух тысяч тонн высококачественной мясной продукции и более 30 тысяч тонн экологически чистых овощей и фруктов», - подчеркнул Виталий Веркеенко.
Еще три проекта «Сумотори» реализует в рамках территории опережающего развития «Надеждинская». Инфраструктура, создаваемая на площадке, позволяет возводить крупные производственные мощности, значительно сокращая затраты и сроки окупаемости проектов, отметил руководитель группы компаний.
Так, в ТОР «Надеждинская» вскоре появятся два завода – по утилизации автомобилей, выработавших свой ресурс, и по производству электромобилей. Оба реализуются совместно с японскими партнерами, по достоинству оценившими преимущества ТОР для ведения бизнеса в России.
Строительство «ТерминаТОРа» началось в октябре этого года, завод по глубокой переработке автомобилей будет осуществлять «умную» сепарацию запчастей транспортных средств, часть из них будет отправляться на экспорт, часть – вторично перерабатываться. Это первое подобное предприятие на Дальнем Востоке, высокотехнологичному предприятию понадобится 31 сотрудник, добавил Виталий Веркеенко.
Шестым резидентом новых льготных режимов для ведения бизнеса и третьим в рамках территории опережающего развития от ГК «Сумотори» стал проект по строительству административно-гостиничного комплекса «ТОРА». Его также планируется реализовать совместно с японскими партнерами. По мнению инвесторов, сервисные услуги будут очень востребованы резидентами ТОР, когда площадка заработает на полную мощность.
«Гостиничный сервис и аренда офисов ориентированы в первую очередь на резидентов ТОР «Надеждинская», а это уже 32 компании. Но, учитывая выгодное месторасположение ТОР на пересечении основных транспортных артерий края, близость к административному центру, дефицит номерного фонда, а также ежегодный рост турпотока в Приморье, новый комплекс будет востребован и актуален», - отметил глава ГК «Сумотори».
Все эти проекты в полной мере соответствуют философии группы компаний «Сумотори» - работать на благо развития Приморского края и его жителей. Важно не только развивать экономику региона, но и реализовывать социально значимые проекты, повышать качество жизни, создавать новые, стабильные рабочие места. Сегодня в ГК трудится около 500 приморцев, ее новыми проектами создается еще около 350.
«Нас интересуют проекты, создающие новую культуру, которая в конечном итоге улучшает качество жизни жителей края и развивает Приморье. При этом важно, что принять участие в этом процессе могут не только инвесторы, но и любой житель края – именно для этого создан Фонд регионального развития «Приморское кольцо». Учитывая приоритетность развития дальневосточного региона и поддержку государственных институтов развития, при участии жителей края, можно выполнить все намеченные планы», – прокомментировал Виталий Веркеенко.
Фото: Юрий Смитюк, Юлия Шатина.
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