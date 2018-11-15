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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 30 Ноября, 05:41 |
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Жители Приморья 45+ не могут устроиться на работу более полугода
Служба исследований HeadHunter (hh.ru) по заказу Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы провела исследование по оценке положения лиц старшего возраста на рынке труда. Оказалось, что в этом вопросе соискатели на редкость единодушны: 91% опрошенных не одобряют законопроект по повышению пенсионного возраста, а 89% уверены, что возрастная дискриминация на рынке труда есть.
«Сегодня в Приморье 15% соискателей в возрасте от 45 лет и старше. При высокой активности на рынке труда, эта возрастная группа чувствует себя явно менее защищенной, – комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter по Дальнему Востоку, Софья Красуля. – По данным этого года, на них приходится каждый пятый отклик на рынке труда. Естественно, не каждый отклик заканчивается приглашением на собеседование, только 9% от общего числа. С одной стороны, эта цифра не большая, но еще год назад она составляла только 3%».
Кроме этого, в ходе исследования выяснилось, что с возрастом время, затраченное на поиск работы, возрастает, и в 40% случаев этот процесс может занимать более полугода, в то время как вероятность найти работу в течение одной недели к 45 годам составляет всего 9%.
Среди основных проблем с трудоустройством 55% соискателей в возрасте от 45 лет и старше отмечают низкий уровень оплаты труда на доступных вакансиях. Также респонденты говорили об ограниченном выборе мест работы по территориальному признаку, степени транспортной доступности и высоком уровне конкуренции в своей сфере деятельности. Кроме того, 27% респондентов признались, что им сложно найти работу с прозрачными условиями труда.
«С точки зрения законодательства, возраст не может стать прямой причиной отказа кандидату, тем не менее, мы видим достаточно высокий процент соискателей, столкнувшихся с подобными ситуациями. По мнению работодателей «возрастные особенности» являются неким собирательным понятием тех проблем, которые могут стать причиной недостаточной эффективности работника старшего возраста, – отмечает Софья Красуля. – Например, чем старше человек, тем больше вероятность возникновения у него хронических заболеваний, способствующих возникновению недомоганий в процессе работы или необходимости часто брать больничные. И это может в определенной мере влиять на решение работодателя в процессе выбора между молодым и зрелым работником».
Сложности с трудоустройством у возрастной группы 45+ подтверждаются и данными базы сайта hh.ru: количество приглашений на одно резюме для представителей этой возрастной группы составляет всего 1,8. А вот самое большое количество приглашений (9,4) поступает соискателям в возрасте 18-24 лет.
Досье "Дальневосточного капитала": HeadHunter — ведущая компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Узбекистане и Кыргызстане. Основана в 2000 году. Крупнейший актив компании — сайт для успешной карьеры hh.ru, обладающий базой в 640 тыс. актуальных вакансий и 36,7 млн резюме.
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Специалист(!!!) в любом возрасте будет востребован. В заголовке не хватает слов:". . . , на те должности, куда они хотят. " Если к 45 годам не стал спецом с авторитетом, тогда надо принять ситуацию как данность и переквалифицироваться. Вакансий много.
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