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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 30 Ноября, 05:41 |
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Жители Владивостока поменяли свои вкусовые пристрастия
2ГИС подсчитал, как изменился общепит во Владивостоке за последние два года. В исследовании рассматривались 10 сегментов общепита — от кафе и ресторанов до фреш-баров. Выяснилось, что во Владивостоке выросло число фреш-баров, ресторанов с фастфудом и пиццерий, но уменьшилось количество суши-баров и ресторанов.
Во Владивостоке самый стремительный рост показали модные фреш-бары (кофейни, кофе на вынос, экспресс-кафе, фудкорты) — их число увеличилось в 2,2 раза: с 29 точек в 2016 году до 65 в 2018-м.
На втором месте — пиццерии. Их число стало больше в 1,5 раза: в августе 2016 года во Владивостоке было 15 пиццерий, а уже в августе 2018 — 23.
Киоски с фастфудом замыкают ТОП-3 с приростом в 1,4 раза: с 62 штук в 2016 году до 91 в 2018-м.
Не все форматы общественного питания показывали положительную динамику на протяжении двух лет — в некоторых форматах общепита за последний год количество заведений сократилось. Например, с августа 2017 по август 2018-го в городе стало меньше суши-баров (на 22%) и ресторанов (на 2%).
Узнать, сколько ресторанов, фреш-баров, точек с фастфудом и кафе в городе всегда можно в 2ГИС, просто набрав в строке поиска «Поесть», и жители Владивостока активно пользуются этим ресурсом.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Просто суши-бары обнаглели со своими тупыми ценами. Пусть сами едят свои продукты.
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