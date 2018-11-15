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Пятница| 30 Ноября, 05:40 |
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В Приморье объявлен конкурс проектов строительства Артемовской ТЭЦ-2
Работы ведутся в рамках разработанной ПАО «РусГидро» долгосрочной программы замещения выбывающих мощностей и развития энергосистем Дальнего Востока. Проекты могут быть включены в разрабатываемую Министерством энергетики РФ программу модернизации объектов тепловых электростанций.
По условиям первого конкурса подрядчик должен к середине 2020 года разработать проектную документацию строительства Хабаровской ТЭЦ-4. Определить победителя конкурса планируется до конца декабря 2018 г. Заявленная установленная электрическая мощность Хабаровской ТЭЦ-4 должна составить не менее 300 МВт, тепловая - не менее 1100 Гкал*ч, что позволит полностью покрыть электрическую и тепловую нагрузку потребителей.
«Хабаровская ТЭЦ-4 должна заместить устаревшее оборудование Хабаровской ТЭЦ-1 и взять на себя тепловую и электрическую нагрузку потребителей этой части г. Хабаровска, - отмечает заместитель генерального директора АО «ДГК» по капитальному строительству и инвестициям Максим Никлонский. - Планируется, что ТЭЦ-4 будет работать на газе. Это позволит максимально снизить негативное воздействие станции на окружающую среду, а также полностью исключить золовые выбросы. И кроме того, проект не потребует строительства новых золоотвалов для размещения золошлаковых отходов. Расположится она на территории, прилегающей к Хабаровской ТЭЦ-1. Это самая оптимальная точка, потому что отсюда отходят шесть основных тепломагистралей и электрические сети».
Второй конкурс, объявленный ДГК, касается другого проекта – Артемовской ТЭЦ-2. По плану в районе г. Артем Приморского края должна быть построена современная электростанция, которая заместит выбывающие мощности действующей Артемовской ТЭЦ. На разработку проекта подрядчику будет дано 15 месяцев. В рамках договора он должен будет определить основные технико-экономических показателей проекта, провести независимый техническкий и ценовой аудит проекта, инженерные изыскания, разработать проектно-сметную документацию, а также пройти государственную экспертизу проекта. Завершить разработку проекта должны в 2020 году.
Планируется, что установленная мощность нового энергообъекта составит не менее 455 МВт электрической и 450 Гкал*ч тепловой энергии, что даст прирост по сравнению с мощностью действующей станции на 55 МВт по электричеству и 150 Гкал*ч по теплу.
Сроки и стоимость строительства будут определены по результатам разработки и экспертизы проектной документации.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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