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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 30 Ноября, 05:40 |
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Владивосток очистят от более 140 гаражей и контейнеров
Во Владивостоке состоялось заседание комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, сносу самовольных построек и переносу иных объектов. Были рассмотрены заявления об освобождении самовольно занятых земельных участков, сносе самовольных построек и переносе иных объектов, поступивших от управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока, административно-территориального управления Первореченского, Советского, Фрунзенского, Первомайского районов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Объекты, подлежащие сносу, располагаются на улицах Давыдова, Шилкинская, Новожилова, Адмирала Макарова, 2-я Строительная, Кипарисовая, Борисенко, Кирова, Океанском проспекте и других.
В связи с нарушениями действующего законодательства Российской Федерации: Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, распоряжением главы администрации города Владивостока от 21.06.2006 № 574-р «О создании комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, сносу самовольных построек и переносу иных объектов», на основании муниципального правового акта города Владивостока от 10.05.2006 № 30-МПА «Положение о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, сноса самовольных построек и переноса иных объектов на территории города Владивостока», актов о выявлении самовольно занятых земельных участков, самовольных построек и иных объектов освободить самовольно занятые земельные участки с последующим сносом самовольных построек, иных объектов в течение года со дня официального опубликования настоящего распоряжения согласно приведенному перечню.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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