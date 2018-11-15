|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 30 Ноября, 05:40 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Владивосток и Республику Корею связал новый авиарейс
Авиакомпании Air Philip начала выполнять новый авиарейс между Приморьем и южнокорейским городом Муан. Первый рейс уже принял Международный аэропорт Владивостока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как сообщили в аэропорту, авиакомпания Air Philip будет выполнять рейсы по маршруту Владивосток – Муан три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам на воздушных судах Embraer ERJ-145. Жители и гости Владивостока смогут добраться в южнокорейский город прямым рейсом за три часа.
«В настоящий момент авиаперевозки между Владивостоком и аэропортами Южной Кореи выполняют два российских перевозчика – «Аврора» и S7 Airlines, и южнокорейские перевозчики – Korean Air, Jeju Air, T’way Air, Eastar Jet и Air Busan», – сообщил директор по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток Александр Бобров.
Сегодня южнокорейское направление является одним из самых популярных в международной маршрутной сети Приморья. Пассажиропоток на южнокорейских направлениях увеличился за 10 месяцев 2018 года на 78% по сравнению с прошлым годом.
«Транспортная доступность – одно из трех необходимых условий для успешного развития туристской отрасли той или иной территории. Приморье в этом смысле обладает огромным потенциалом. Уже сегодня здесь действует упрощенный визовый режим для граждан 18 государств, развивается круизное направление, открывается большое количество новых авиалиний. Все это способствует повышению туристской привлекательности региона и как следствие – росту турпотока. Например, если в 2016 году в край въехало около 3 миллионов российских и иностранных гостей, то в 2017-ом – уже более 4 миллионов», – отметил директор краевого департамента туризма Константин Шестаков.
В частности, за последние три года количество авиарейсов, связывающих Владивосток с Республикой Корея, выросло до 70 рейсов в неделю. В результате количество туристов, посещающих Приморье, кратно увеличилось. В этом году ожидается более 200 тысяч гостей из этого государства, в то время как еще в 2015 году их было не более 30 тысяч.
Напомним, в этом году Международный аэропорт Владивосток впервые в своей истории обслужил 1 миллион пассажиров с начала года на зарубежных направлениях, в том числе благодаря повышенному спросу на туристические поездки во Владивосток со стороны населения стран Восточной Азии.
- Владивосток и Республику Корею связал новый авиарейс
- Владивосток очистят от более 140 гаражей и контейнеров
- Зарплата во Владивостоке устойчиво растет, а работать некому
- В Приморье объявлен конкурс проектов строительства Артемовской ТЭЦ-2
- Жители Владивостока поменяли свои вкусовые пристрастия
- Жители Приморья 45+ не могут устроиться на работу более полугода
- В Приморье ежедневно будет ходить поезд из Владивостока в Чугуевский район
- Жителям Приморья придется покупать новые телевизоры или приставку стандарта DVB-T2
- В Приморье создается первый винодельческий кооператив
- Жители Приморья могут с гордостью расплачиваться "своей" монетой весом в один килограмм
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.