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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 29 Декабря, 15:41 |
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Агрохолдинги и власти обсудят инвестиционные сельхозпроекты Дальнего Востока и Сибири на международном форуме
Форум «Агро Дальний Восток и Сибирь» - это профессиональная международная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для привлечения инвестиций в АПК Дальнего Востока и Сибири и активизации социально-экономического развития региона.
Ежегодно мероприятие собирает более 350 руководителей крупнейших агрохолдингов и производств, фермерских хозяйств, перерабатывающих предприятий, генеральных и технических директоров сервисных компаний, производителей удобрений, комбикормов, сельскохозяйственной техники и инвесторов в АПК, представителей федерального и регионального правительства.
Докладчики и почетные гости 2017:
Павел Инюточкин, генеральный директор "АНК-холдинг"
Андрей Губин, генеральный директор, "Хендэ Хороль Агро"
Петр Илюхин, генеральный директор "ПРОДО"
Николай Пегин, генеральный директор "Корпорации развития Камчатского края"
Андрей Колот, генеральный директор "Мерси трейд"
Ольга Рыжкова, старший вице-президент Российско-Китайского инвестиционный фонда
Алексей Раченков, президент Ассоциации крестьянских хозяйств Приморского края
Павел Павлов, директор Югорского рыбоводного завода
Татьяна Бужина, финансовый директор "РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ"
и другие.
Ключевые цифры и факты мероприятия «Агро Дальний Восток и Сибирь 2016»:
от Калининграда до Владивостока - широкая география участников: группа «ПРОДО» (Москва), управляющая компания «Содружество» (Калининград) и «Русагро-Приморье» (Владивосток), АНК Холдинг (Благовещенск), Агротек Холдинг (Петропавловск-Камчатский), Дамате (Москва), Птицефабрика Дукчинская (Магадан) и многие другие Европейские и азиатские сервисные компании: производители оборудования и технологий переработки сельхозпродукции из Франции, Германии, Южной Кореи, КНР и других стран: БАСФ, АГКО, И-Teк, Дюпон, Амазоне, Биг Дачмен, Сингента, Квернеланд и др.
70 докладчиков и участников дискуссий в ходе круглых столов среди которых: финансовый директор агропромышленной группы "Армада" Вера Ломоносова, директор компании Арсеньевский свинокомплекс Николай Бесшапкин и многие другие почетные гости из Китая: правительственная делегация провинции Цзилинь во главе с вице-губернатором провинции господином Суй Чжончэн
Правительственные делегации от Республики Бурятия во главе с Даба-Жалсан Чириповым, министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, а также от Правительства Забайкальского края
более 30 аккредитованных федеральных и региональных СМИ.
Официальный сайт: http://www.agrofareast.ru/
Журнал "Дальневосточный капитал".
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