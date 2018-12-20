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Владивостокский морской торговый порт увеличит скорость обработки грузов на контейнерном терминале
Новые краны производства Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd (ZPMC) установлены на контейнерном терминале ВМТП. Они имеют грузоподъемность 45 тонн, ширину пролета 63 метра каждый и могут обрабатывать 28 рядов контейнеров и штабели высотой 5 контейнеров. Установка кранов продолжалась с первого по одиннадцатое октября. Для этого ВМТП совместно с ZPMC построили на территории причала временные рельсовые пути, после чего специализированное судно за счет забора воды в балластные цистерны опустилось до уровня причальной стенки и краны «переехали» на территорию контейнерного терминала. С 12 октября по 14 декабря проходили пуско-наладочные работы: окончательный монтаж, подключение электропитания и настройка оборудования. После чего Ростехнадзор выдал разрешение на ввод кранов в эксплуатацию.
Краны ZPMC дополнили четыре уже действующих на контейнерном терминале крана RMG.
Новая техника позволит на 15-20% повысить скорость обработки растущего объема контейнеров.
Краны закуплены в рамках программы модернизации производственных мощностей порта. В рамках этой программы в течение 2018 года парк перегрузочной техники ВМТП пополнился 16 единицами: терминальными тягачами, ричстакерами, автопогрузчиками грузоподъёмностью от 2,5 до 35 тонн.
Всего в перегрузочном парке ВМТП 46 единиц кранов и 150 средств механизации.
Досье "Дальневосточного капитала": ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (входит в Транспортную группу FESCO) – одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России. ВМТП предоставляет услуги по перевалке контейнерных, генеральных, навалочных, Rо-Rо грузов. Ежегодная пропускная способность порта достигает 5 млн тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тыс. единиц автомобилей и колесной техники и свыше 600 тыс. TEU контейнерных грузов. Производственные мощности ВМТП расположены на 15 причалах порта Владивосток, общая протяженность которых составляет 3,2 километра. ВМТП входит в число крупнейших универсальных портов российского Дальнего Востока. Являясь транспортными воротами России на Тихом океане, ВМТП обеспечивает перевалку значительной части потребительских и промышленных товаров, поступающих в Россию из стран азиатского региона. ВМТП является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Приморья.
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