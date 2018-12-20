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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 29 Декабря, 22:15 |
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Во Владивостоке среднемесячная зарплата в 4,2 раза превышает прожиточный мимимум
Во Владивостоке среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в организациях (без субъектов малого предпринимательства) за январь-октябрь 2018 года составила 55729,9 рубля (111,6 % к аналогичному периоду 2017 года), что в 4,2 раза превышает величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, рассчитываемого по Приморскому краю (за 3 квартал 2018 года – 13218 рублей), сообщается в опубликованных результатах мониторинга социально-экономического развития города Владивостока за январь-ноябрь 2018 года.
Реальная заработная плата составила 108,1 % к январю-октябрю 2017 года.
Среднесписочная численность работающих в организациях города Владивостока (без субъектов малого предпринимательства) в январе-октябре 2018 года составила 165,8 тыс. человек (100,7 % к аналогичному периоду 2017 года).
На 01.12.2018 численность официально зарегистрированных безработных составила 0,49 тыс. человек (87,2 % к 01.12.2017). Организациями города было заявлено о наличии 30876 вакансиях, нагрузка на 100 заявленных вакансий составляла 2,6 человека.
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Есть три вида лжи-1. Ложь 2. Наглая ложь и 3. Статистика говорил еще Марк Твен. А как красиво это на бумаге-почти 60 тысяч рублей!!!Да если бы были такие зарплаты наши дети не уехали из Приморского края. В этих данных вписаны 80 % военных а это летный и морской состав с надбавками за полеты и походы по полгода на регулярной основе. Далее все силовики а потом пошли учителя и врачи. Весь малый бизнес выкинули из статистики по причине ухудшения общих данных. Если Россия хочет быть процветающей страной и совершить рывок в экономике, то все должно быть наоборот-Одними из первых по доходам должны быть1. Малый бизнес 2. Производство 3. Гос. структуры. . . Летный состав и за походы отдельный разговор-летаешь ходишь в моря0-получай, сидишь на стуле-оклад.
Я за за!
Мне интересно, как они так выявляют и дают оценку "Во Владивостоке среднемесячная зарплата в 4, 2 раза превышает прожиточный мимимум" У кого она бл. . . . . . превышает
ДВ Капитал, ну вы то хоть такое фуфло не прогоняйте! И самим то не стыдно такую шнягу печать с подачи каких-то госструктур? Или своими ножками по земле грешной не ходите, не видите и не слышите как люди действительно живут?
вы че педрилы обкурились что ли?откуда такие цифры?
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