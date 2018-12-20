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30 Января 2019, 13:59 | Регион сегодня

Приморье выставляет земли в Федеральную базу инвестиционных площадок

Это новый инструмент продвижения Приморья и привлечения частных инвестиций в регион

Инвестиционное Агентство Приморского края получило статус регионального партнера проекта «Федеральная база инвестиционных площадок». Благодаря этому впервые появилась возможность размещать на всероссийском портале информацию о земельных участках в регионе, которые предлагаются бизнесу для целевого освоения.

По словам директора Инвестиционного агентства края Дмитрия Ямщикова, получен еще один инструмент продвижения Приморья и привлечения частных инвестиций в регион.

«Федеральная база инвестиционных площадок – это авторитетный сервис, которому доверяют крупнейшие российские и международные игроки. Они обращаются к базе, когда выбирают место, где выгоднее и удобнее всего реализовать конкретный бизнес-проект. Теперь они смогут узнавать о площадках, которые уже сформированы и ждут инвесторов в Приморье», – подчеркнул он.

Изучив описание площадки на сайте, пользователь может получить достоверные сведения о ее расположении, собственнике, стоимости и условиях использования, узнать подведены ли к ней инженерные коммуникации и есть ли подъездные пути. Если земельный участок окажется привлекательным, инвестор свяжется с Инвестиционным агентством, и специалисты предоставят дополнительную информацию, помогут организовать выезд на место, оформить необходимые документы, а также расскажут о преимуществах для реализации инвестиционных проектов именно в Приморье: это преференциальные режимы ТОР и СПВ, близость к рынкам стран АТР, куда можно продвигать свою продукцию на экспорт, широкий спектр мер государственной поддержки бизнеса на уровне региона.

«Мы уже разместили информацию о земельном участке площадью 0,75 гектаров в Анучинском районе, который предназначен для строительства промышленных объектов. На очереди – участок в районе Арсеньева, где планируется развитие туристско-рекреационного кластера, а также земли в Ханкайском районе с разными видами разрешенного использования. Сейчас наша задача “напитать” базу информацией и предложить инвесторам как можно больше площадок в нашем крае», – добавил Дмитрий Ямщиков.

Напомним, что Инвестиционное Агентство Приморского края обеспечивает комплексное сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного окна»: помогает российским и иностранным предпринимателям подобрать земельный участок, качественно подготовить бизнес-проект, пройти сложные административные процедуры и перейти к активной фазе – запуску предприятия.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: инвестиции 


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