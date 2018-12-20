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Деньги пойдут на трассу Владивосток - Находка
Предоставление дополнительных средств в связи с переносом столицы Дальнего Востока во Владивосток обсуждались на совещании по вопросу реализации мероприятий плана социального развития центров экономического роста Приморского края, прошедшем под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Мы обсудили вопросы, связанные с выполнением программы социального развития центров экономического роста. Такое поручение Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал на Восточном экономическом форуме. Средства на развитие социальной инфраструктуры центра экономического роста - Приморского края из федерального бюджета выделены в объеме 5,7 млрд рублей», - отметил Юрий Трутнев.
Средства в рамках единой субсидии идут на строительство поликлиник, детских садов, школ, модернизацию материально-технической базы системы среднего профессионального образования, реконструкцию культурных объектов, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. В 2018 году на реализацию 15 мероприятий комплексного плана Приморье получило 1,6 млрд рублей, исполнение составило 97%. В прошлом году полностью завершена установки восьми фельдшерско-акушерских пунктов, которые были введены в эксплуатацию в декабре. Часть средств была перенесена на 2019 год. На эти деньги планируется приобретение медицинского оборудования для 23 учреждений здравоохранения (500 млн рублей), реконструкция стадиона «Авангард» во Владивостоке (157,6 млн рублей), поставка оборудования для модернизации материально-технической базы шести учреждений среднего профессионального образования (25 млн рублей). Новое оборудование в 15 учреждений среднего образования поставили в 2018 году. На эти цели было направлено 216,4 млн рублей. В 2019 году продолжится реализация 15 проектов комплексного плана. Это, в том числе, строительство многопрофильной диагностической поликлиники в Артеме, детской поликлиники и школы на 600 мест и центра культурного развития в Большом Камне, дома культуры в селе Многоудобное Шкотовского района, физкультурно-спортивного комплекса в поселке Славянка Хасанского района и спортивно-восстановительного комплекса на улице Серова во Владивостоке, реконструкция дома культуры в селе Новоникольск Уссурийского городского округа. Также планом предусмотрено строительство нескольких детских садов во Владивостоке на улицах Постышева, Станюковича, Маковского, Тихвинской и в районе Снеговая падь.
«Вопрос о выделении дополнительных средств возник потому, что во Владивосток переносится столица федерального округа. Это должно быть не только переездом ряда правительственных структур, изменения города должны почувствовать живущих здесь люди, приезжающие туристы и инвесторы», - заявил вице-премьер, отметив, что вопросы медицины, образования, культуры, спорта должны решаться в рамках государственных отраслевых программ и национальных проектов в соответствующих сферах. «Должны быть выполнены те задачи, которые поставил Президент РФ Владимир Владимирович Путин в 204 «майском» Указе. Дополнительные средства будут выделены на приведение уличной дорожной сети Владивостока в порядок. Дороги должны быть ровными и широкими, оборудованы парковками. Все это должно быть приведено в порядок до сентября текущего года. Лимиты финансирования на это составят до 4,5 млрд рублей», - пояснил он.
По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, «принято принципиально важное решение о выделении дополнительных средств на благоустройство города». «По возможности деньги пойдут на трассу на Находку, которая сегодня оставляет желать лучшего. Сейчас город ведет такую работу. Часть документации имеется. До мая, когда начнутся работы, еще есть время. Город будет включен в этот процесс. 5 февраля мы будем докладывать в Москве вместе с городом, какие объемы работ и по каким улицам пройдут в летний период», - уточнил глава региона.
«Мы договорились с Олегом Николаевичем (Кожемяко), что будем делать сквозные центральные улицы. Надо Владивосток сделать проезжим. Дворами тоже надо заниматься, но это уже работа муниципалитета и региона. Основные магистрали должны быть выделены в течение месяца. Мы должны посчитать фронт работ и сделать их», - подчеркнул Юрий Трутнев.
Напомним, 13 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о переносе центра ДФО из Хабаровска во Владивосток. Он поручил руководителю администрации президента РФ провести необходимые организационно-штатные мероприятия. В частности, после присвоения Владивостоку статуса столицы ДФО в этот город из Хабаровска переедут полпредство и ряд других учреждений.
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