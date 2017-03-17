|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 30 Марта, 18:01 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье на охрану окружающей среды направили около 1% инвестиций
На охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов организациями Приморского края (кроме субъектов малого предпринимательс тва) в 2016 году направлено 867,4 млн рублей инвестиций в основной капитал.
В общем объеме инвестиций крупных и средних организаций инвестиции на охрану окружающей среды составили, по предварительным данным, около 1% (2015 – 1,6%), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Приморскстате.
В 2016 году в Приморском крае введены в действие:
– станции для очистки сточных вод: во Владивостоке мощностью 1 тыс. куб. м в сутки;
– четыре установки по сбору нефти, мазута, мусора и других жидких и твердых отходов с акваторий рек, водоемов, портов и внутренних морей в Дальнереченске;
– установки для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов в Арсеньеве мощностью 28,5 тыс. куб. м в час.
В целях охраны и рационального использования земель во Владивостоке были проведены работы по рекультивации 8 га земель (включая приведение земель, нарушенных торфоразработка ми, в состояние, пригодное для использования по назначению).
На охрану и рациональное использование водных ресурсов использовано 473,1 млн рублей (54% всех природоохранных средств), на охрану и рациональное использование земель – 370 (43%), на охрану атмосферного воздуха – 23,8 (3%).
Из общего объема средств, предназначенных, на охрану и рациональное использование водных ресурсов, на строительство станций для биологической очистки сточных вод направлено 30,1 млн рублей, для механической очистки – 22,7 млн рублей, для физико-химическо й очистки – 13,5 млн рублей, на установки по сбору нефти, мазута, мусора и других жидких и твердых отходов с акваторий рек, водоемов, портов и внутренних морей – 1,3 млн рублей.
Основная часть средств на охрану и рациональное использование земель использовалась: на строительство золошлакоотвалов – 273,8 млн рублей (74%).
На финансирование строительства сооружений по охране окружающей среды в 2016 году использовалось бюджетных средств на сумму 507 млн рублей (59%). Доля собственных средств организаций на охрану окружающей среды снизилась (с 84% – в 2015 до 36% – в 2016) и составила 315,4 млн рублей инвестиций в основной капитал, из них 61% – на охрану и рациональное использование водных ресурсов.
- В Приморье на охрану окружающей среды направили около 1% инвестиций
- Столицу Приморья будут подметать два месяца
- В Приморье пересчитали чиновников и их зарплаты
- С начала года рыбаки Приморья выловили 3 268 тонн краба
- Во Владивостоке снова пройдет Весенняя школа Открытого университета Сколково
- Заместитель главы ФТС РФ посетил Владивостокский морской торговый порт с рабочим визитом
- Владивостокский морской торговый порт модернизирует технологию перевалки зерна
- В День Земли отключат Золотой мост
- Индийская корпорация KGK создаст в Свободном порту Владивосток фабрику по огранке бриллиантов
- $200 млн вложат инвесторы из Китая в завод по выращиванию и переработке марикультуры в Приморье
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.