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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 30 Марта, 15:13 |
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В пригороде Владивостока продают землю с большой скидкой
Администрация Владивостока выставила на продажу три земельных участка в пригороде Владивостока – на улице Охотской, 46 (район Угольной). Здесь можно установить объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания. Это могут быть небольшие магазины, киоски или павильоны. Земля в соответствии с документацией может быть использована для целей, не связанных с капитальным строительством, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Расположение участков – удобное для использования: все они находятся на гостевом маршруте, рядом с федеральной трассой А-370. При этом район здесь давно освоен - в округе большое количество садоводческих товариществ, дач, коттеджей. Потенциальные покупатели могут предварительно осмотреть участки, чтобы оценить варианты их использования.
Как рассказали в МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости», участки выставляются на аукцион уже во второй раз, причем принято решение снизить цену каждого на 30 процентов. Таким образом, цена на участки установлена от 2,39 до 2,78 млн. рублей, площадь каждого – около 500 кв. метров.
Аукцион назначен на 15 мая 2018 года.Заявки принимаются до 10 мая.
Вся информация о торгах размещена на сайтах: vlc.ru и torgi.gov.ru. и на странице МКУ «Агентство по приватизации муниципальных земель и недвижимости»: Владивосток, Партизанский пр., д.3, каб.№6. Контактные телефоны: 8 (423) 245-40-85, 244-60-16.
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