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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 31 Марта, 20:03 |
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Приморью обещают завод по выпуску 100 тонн рыбной продукции в сутки и яхт-клуб
Более 25 инвесторов в течение одной недели подали заявки на реализацию проектов на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток. Сумма заявленных инвестиций превышает 7,2 млрд рублей, реализация проектов позволит создать 1 878 рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Так, потенциальный резидент ТОР «Южная Якутия» - ООО «ТФМ-Якутия» планирует вести деятельность по предоставлению в лизинг техники для проведения добычных работ на ГОК «Инаглинский» и ГОК «Денисовский».
В ТОР «Камчатка» ИП Завьялов Иван Николаевич намерен начать производство резиновых и пластмассовых изделий, а компания «Полуостров» выступило с проектом создания рыбоперерабатывающего завода.
ООО «Смена» решило построить в ТОР «Свободный» комплекс по производству бетона. Производством товарного бетона, железобетонные изделий и опалубки для монолитного строительства в ТОР «Надеждинская» планирует заняться ООО «Ред Форм».
ТОР «Большой Камень» выбран как площадка для реализации крупного проекта по обустройству логистического узла для перегруза продукции с судов на берег и созданию высокотехнологичного производственного предприятия по переработке минтая и иных видов рыб и выпуску ежесуточно от 100 тонн готовой продукции. Проект собирается реализовать АО «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир».
Создать новое сельскохозяйственное предприятие по производству высококачественных зерновых культур – кукурузы и сои в ТОР «Михайловский» хочет компания «Кенгроу».
В свободном порту Владивосток объекты жилой и коммерческой недвижимости планируют строить компании «Тойота Моторс», «Велес», «Аист», «РЕЗИДЕНТ БИЛДИНГ», «Школа водного спорта», «МихКам», «Капстрой-ДВ».
Инвестировать в создание во Владивостоке автоцентров готовы компании «Самоха» и «Восток КД». Яхт-клуб может появиться благодаря ООО «ПРИЧАЛ».
Развлекательный, спортивно-оздоровительный центр с бассейнами, парилками и сауной намерен открыть ИП Василенко Ж.В., а компания «Игренакс Плюс» - многофункциональный центр.
ООО «7 звезд» выступило с проектом создания международной китайско-российской логистической компании, работающей в сфере трансграничной электронной коммерции. В Петропавловске-Камчатском ООО «Т.К. ЛОГИСТИК» планирует построить транспортно-логистический узел.
Плюс 17,1 процент - рост инвестиций на Дальнем Востоке в 2017 годуСеть объектов бытового обслуживания населения и малоэтажных жилых домов на территории Владивостокского городского округа намеревается создать компания «ДВ ПРОМ». ООО «Влад-Статус» выступило с проектом по реконструкции кинотеатра «Галактика».
Еще трое потенциальных инвесторов готовы реализовать промышленные проекты. К примеру, ООО «А.В.С.» планирует начать строительство кирпичного завода, а также переработку и реализацию шлама. ИП Печура С.Н. хочет производить мясные и тестовые полуфабрикаты. В городе Корсакове Сахалинской области компания «НПК «Меркури-Полимер» намерено наладить производство изделий из полиэтилена и нетканого материала.
Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов ранее заявлял, что важна успешная реализация всех заявленных проектов, вне зависимости от сектора экономики, отраслевой принадлежности или же суммы инвестиций: «Любой резидент территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток вправе рассчитывать на равноценную поддержку и сопровождение со стороны Корпорации».
«Быть инвестором на Дальнем Востоке выгодно. Любой инвестор может получить необходимую административную поддержку и официальный статус участника госпрограммы. Мы готовы разработать для проекта индивидуальную «дорожную карту» по мерам административной поддержки, решать конкретные проблемы, помогать в успешной реализации проекта», – заявлял ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
На сегодняшний день на рассмотрении АО «Корпорация развития Дальнего Востока» находятся 63 заявки на ведение инвестиционной деятельности в ТОР и СПВ. Потенциальные инвесторы намерены реализовать проекты с общей суммой инвестиций около 46,5 млрд рублей и перспективой создать около 4 тысяч новых рабочих мест.
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