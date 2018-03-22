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30 Марта 2018, 12:34 | Регион сегодня

В Приморье открывают уникальный туристический маршрут

Впервые преодолеть экологический маршрут любители активного отдыха смогут не только пешком, но и на велосипеде

Специалисты «Земли леопарда» готовят для жителей и гостей Приморского края совершенно новый экологический маршрут. Открыть путешественникам неизведанные ранее горизонты заповедной природы планируют в связи с ежегодным ростом интереса к туристическим объектам национального парка, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ФГБУ «Земля леопарда».

Полагаясь на точные знания территории, сотрудники отдела экопросвещения «Земли леопарда» выбрали интересное и при этом доступное для посещения место. Создаваемый в южной части нацпарка маршрут получил название по протекающей здесь реке – «Семиверстка». Путь пройдет по склонам высоких холмов и откроет захватывающие панорамные виды величественной природы, моря и даже знаменитых мостов Владивостока.

Проект стал принципиально новым для «Земли леопарда» туристическим направлением, и уникальный рельеф – не единственная его особенность. Впервые преодолеть экологический маршрут нацпарка любители активного отдыха смогут не только пешком, но и на велосипеде. «Семиверстка» предложит туристам сразу несколько направлений движения с разнообразными ландшафтами и протяженностью от семи до десяти километров.

Гостей будут встречать информационные стенды, рассказывающие о «Земле леопарда», правилах поведения на заповедной территории и пожарной безопасности. В навигации поможет подробная карта, которую туристы смогут получить вместе с входным билетом в визит-центре нацпарка в селе Барабаш. На ней будут отмечены видовые площадки с местами отдыха, а также точки возможного обнаружения следов диких животных.

«Разрабатываемый маршрут предполагает самостоятельное посещение территории, – поясняет Зиля Ибатуллина, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по экопросвещению и туризму. – Нельзя забывать, что здесь человек будет находиться в условиях дикой природы, поэтому каждый гость должен будет ознакомиться с техникой безопасности. Потенциальным туристам также стоит учитывать протяженность «Семиверстки», ведь это непростой маршрут».

Специалисты отмечают, что формирование регулируемого туризма – важное направление работы нацпарка. Стремление познакомить людей с удивительной природой Приморья и показать ее красоту не идет вразрез с основной задачей – сохранения популяции самой редкой крупной кошки планеты и природного богатства в целом. Поэтому немаловажно, что разработка маршрута ведется совместно с научным отделом «Земли леопарда». Ученые оценили риски нанесения вреда природе при посещении этих мест туристами.

«Это не только красивый и интересный маршрут, место для него выбрано очень удачно еще и с научной точки зрения, – говорит Евгения Сомова, лаборант-исследователь ФГБУ «Земля леопарда». – Он будет развернут в специальной зоне «Земли леопарда», подходящей для организации туристской деятельности. Исследования показали, что местные дубово-лиственничные и дубовые леса устойчивы к рекреационным нагрузкам относительно других типов растительных сообществ, распространенных на территории национального парка».

Ожидается, что новый маршрут сможет принять первых гостей уже в этом году. Кстати, в прошлом река Семиверстка называлась Танговая – этот китайский топоним расшифровывается как «Озерная падь».

Досье "Дальневосточный капитал":  Ежегодно «Землю леопарда» посещают тысячи туристов из России и других стран. В настоящее время на территории национального парка действуют два туристических маршрута. Один из них – «Логово леопарда», который полностью оправдывает свое название: путь ведет к пещере, похожей на те, где выращивают свое потомство дальневосточные леопарды. Посещение возможно в составе экскурсионных групп. Второй маршрут, доступный для самостоятельного посещения – «Тропой леопарда» – настоящая энциклопедия. Тропа оборудована информационными стендами, табличками, указателями, мотивационными столбами, смотровыми площадками и стоянками для отдыха. Гости смогут узнать об истории создания старейшего на Дальнем Востоке заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда», погрузиться в неповторимый животный и растительный мир заповедных территорий, познакомиться с современными методами учета крупных млекопитающих, в том числе дальневосточного леопарда.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Земля леопарда  туристический маршрут  туризм  нацпарк 


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