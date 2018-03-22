|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 31 Марта, 20:03 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Японских дизайнеров и инвесторов привлекут к развитию Владивостокской крепости
30 марта глава города Владивостока Виталий Веркеенко провел рабочую встречу с президентом и генеральным директором японской компании «Michi Creative City Designers Inc.» Митинаги Коно.
Во встрече участвовали заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Василий Гребенников, генеральный директор Тихоокеанского туристического союза Кирилл Потапенко, начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир и начальник отдела международного протокола администрации города Виталий Ерёменко.
Митинаги Коно рассказал об участии своей компании в разработке и реализации многих крупных архитектурных и дизайнерских проектов в разных странах мира. Владивосток, по его мнению, имеет большие возможности для активизации международного туризма. Этот европейский город в Азиатско-Тихоокеанском регионе привлекает своей самобытностью многих жителей Японии. При этом Митинаги Коно проявил большую теплоту к Владивостоку и его жителям.
«Во Владивостоке за последние несколько лет произошли огромные изменения в его внешнем облике, - отметил Виталий Веркеенко. – Но это далеко не предел. И нам очень приятно, что внимание к нему проявил не просто профессионал высокого уровня, но и человек, который искренне любит наш город. Владивосток может стать своеобразным хабом как для туристов из Японии для дальнейшего знакомства с нашей страной, так и для россиян по пути с познавательными целями в Японию. Предлагаю также привлечь внимание японских дизайнеров и инвесторов к развитию Владивостокской крепости, которая является одним из основных городских объектов для активизации международного туризма, символом не войны, а мира».
В ходе рабочей встречи ее участники подробно обсудили вопросы стратегии развития Владивостока в качестве центра международного сотрудничества в АТР.
- "Аэрофлот" предпринял попытку снижения ажиотажа и очередей за субсидируемыми билетами
- С понедельника во Владивостоке начинают борьбу с "серыми" зарплатами
- Год жизни Владивостока в 1667 фото можно увидеть в сети
- В Приморье "Аэрофлот" и "Якутия" ведут продажу субсидируемых билетов
- Во Владивостоке рыбный ресторан ежедневно будет принимать около 3 тысяч человек
- МедиаФорум российских островов "построит мост" между учеными и журналистами
- Японских дизайнеров и инвесторов привлекут к развитию Владивостокской крепости
- Во Владивостоке по вечерам продолжаются рейды по арендуемым квартирам
- Приморье очистят от фальсификата и предприятий-призраков
- В Приморье открывают уникальный туристический маршрут
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.