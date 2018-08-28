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Суббота| 15 Сентября, 01:30 |
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Во Владивостоке рыбный ресторан ежедневно будет принимать около 3 тысяч человек
Несколько участков для строительства рыбного рынка во Владивостоке предложили корейским инвесторам, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Строительство рыбного рынка обсудили на днях на встрече главы Владивостока Виталия Веркеенко с представителями корейской компании «Ханаро холдингс» в городской администрации.
Глава города провел рабочую встречу с руководством корейской компании, заинтересованной в реализации инвестиционного проекта во Владивостоке. Потенциальный инвестор представил участникам проект рыбного рынка. По словам руководителя компании Чжона Чан Дэ, планируется, что 70% комплекса займут площади для хранения и переработки, 30% - ресторан.
«Ожидаемое количество реализуемой продукции составит 20 тонн в сутки. Мы предполагаем, что рыбный ресторан ежедневно будут посещать около 3 тысяч человек. Наши проектировщики предлагают выполнить здание в виде судна или морской рыбы. Мы рассматриваем несколько вариантов проекта, различной формы и этажности. Окончательное решение будет принято после определения земельного участка», - отметил генеральный директор «Ханаро холдингс».
Глава Владивостока отметил, городская администрация подготовила для инвесторов несколько земельных участков для реализации проекта рыбного рынка. В качестве приоритетного, в первую очередь ввиду месторасположения был выбран участок в районе Набережной Цесаревича.
«Мы готовы к рабочему обсуждению вопроса, технических деталей, предоставить всю необходимую информацию для начала проектирования. Но этот проект должен соответствовать определенным требованиям, отвечать высоким стандартам, в первую очередь экологическим, с учетом его месторасположения в центре города», - отметил Виталий Веркеенко.
Представители инвестора заверили руководство города в том, что компания имеет опыт реализации подобных проектов в крупнейших городах мира и обеспечит квалифицированную работу площадки в соответствии с современными технологиями.
«Владивостоку очень нужен этот проект, жителям и гостям нашего города. Рыбный рынок станет новой визитной карточкой столицы Приморья и местом притяжения туристов. Благодарю вас за оперативность. Мы тоже хотим двигаться быстро в реализации этого проекта. Курировать буду лично», - заявил Виталий Веркеенко.
Напомним, о готовности построить рыбный рынок во Владивостоке корейская компания «Ханаро холдингс» заявила в рамках Дня корейского инвестора, прошедшего 5 марта в краевом центре под председательством полпреда Президента в ДФО Юрия Трутнева. Вице-премьер поручил завершить работы по выделению земельного участка в течение месяца и обратился к инвестору с предложением стартовать до начала IV Восточного экономического форума.
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