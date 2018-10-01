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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 07 Октября, 18:14 |
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В Бурятии и Приморском крае появятся новые объекты военного назначения
Контрактами предусмотрено строительство технических и административных сооружений дорог и площадок, а также оборудование инженерных и тепловых сетей для развития парка военной техники, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России".
Работы в интересах Минобороны России будет выполнять Дальспецстрой. Стоит отметить, что Бурятия - это новый для предприятия регион, в котором дальспецстроевцам предстоит сначала создать условия для строительства, обустроить вахтовые городки.
В настоящее время Центральным проектным объединением Спецстроя России ведутся проектно-изыскательные работы. Новые объекты военного назначения разрабатываются с учетом современных технических требований. Как только проект будет утверждён, Дальспецстрой приступит к строительно-монтажным работам.
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