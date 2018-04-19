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Депутаты призывают увеличить субсидирование льготных авиаперевозок
Нужно увеличить объем выделяемых средств на обеспечение программы субсидирования воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно. Такое мнение выразил председатель комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Отдельное внимание следует уделить обеспечению доступности воздушных перевозок пассажиров на Дальнем Востоке», - считает Николай Харитонов.
Он напомнил, что по информации Росавиации, по итогам 2015 года перевезено 479,4 тысяч пассажиров, в 2016 году – 486,2 тысяч пассажиров, в 2017 году – 439 тысяч. Планируемое количество пассажиров в 2018 году – 446,7 тысяч человек. Вместе с тем, в 2017 году продажа льготных авиабилетов прекратилась в июне, а в 2018 году уже в апреле субсидированные билеты на рейсы группы компаний «Аэрофлот», являющихся одними из основных перевозчиков на субсидируемых дальневосточных направлениях, были выбраны за первые пять дней продаж по льготным ценам.
«В целях решения сложившейся ситуации необходимо существенно увеличить объем бюджетных ассигнований для обеспечения доступности пассажирских авиаперевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении, - подчеркнул депутат.
Как ранее комментировал вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев, Председатель Правительства России Дмитрий Медведев поручил Минфину изыскать дополнительные средства на субсидирование авиаперевозок с Дальнего Востока в европейскую часть и обратно. Он пояснил, что 500 млн рублей должны быть выделены из Резервного фонда Правительства России.
Отметим, на субсидирование пассажирских перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и из Калининграда в 2018 году из федерального бюджета выделено 3,8 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей – для Дальнего Востока.
Программа субсидирования реализуется в соответствии с Постановлением Правительства России от 2 марта 2018 года. Льготные билеты могут приобрести российские граждане в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка - инвалида, и инвалиды с детства II или III группы. Сегодня Правительство России планирует расширить программу на многодетные семьи, а их на Дальнем Востоке 76 тысяч, чтобы многодетные родители, тоже могли пользоваться льготными авиабилетами.
Помимо этого, сегодня любой пассажир без ограничения может приобрести билеты по «плоскому тарифу» по ряду направлений, включая дальневосточное. Плоские тарифы» действуют на рейсах «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении. С 2018 года «плоские тарифы» для дальневосточников ввела и авиакомпания «Россия». Благодаря этому в текущем году билеты по доступной цене дополнительно смогут купить 900 тысяч человек.
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