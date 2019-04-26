|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 02 Мая, 05:10 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 04, 2019
30.04 |"Бизнес у моря" ждет предпринимателей Приморья
30.04 |В Хабаровском крае на улице оказались около 800 работников лесоперерабатывающего предприятия
30.04 |50 000 георгиевских ленточек раздадут клиентам АЗС ННК
25.04 |Сотрудники компании ННК-Нефтепродукт провели весеннюю уборку
24.04 |Губернатор Приморья встретил Ким Чен Ына в столице Дальнего Востока
26 Апреля 2019, 10:30Крабу отрывают клешни 4 апреля Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который меняет один из основополагающих принципов Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". При том, что этот законопроект, который возвращает на "подмостки" рыбного бизнеса крабовые аукционы, вызывает неоднозначную реакцию в рыбацком сообществе.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
30 Апреля 2019, 19:04 | Регион сегодня
"Бизнес у моря" ждет предпринимателей Приморья
Стартовала регистрация участников на ежегодную краевую конференцию предпринимателей "Бизнес у Моря", которая состоится 22 мая
Стартовала регистрация участников на ежегодную краевую конференцию предпринимателей «Бизнес у Моря», которая состоится 22 мая
Ее ключевой темой станет государственная политика, направленная на развитие малого и среднего бизнеса в Приморье. Предприниматели узнают о действующих и новых мерах господдержки. Участие в мероприятии бесплатное, сообщает газета «Золотой Рог».
Как отметил врио вице-губернатора Константин БОГДАНЕНКО, Приморье занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке по количеству субъектов малого и среднего бизнеса, это больше 90 тысяч предприятий. Они формируют 40% валового регионального продукта и обеспечивают рабочими местами более 270 тысяч приморцев.
«Конференция «Бизнес у моря» остается главной площадкой для общения и совместной работы предпринимателей и краевой власти. На пленарном заседании будут озвучены ключевые решения, которые мы намерены реализовать для того, чтобы поддержать развитие малого бизнеса в регионе. Формат дискуссий и открытого диалога позволяет предпринимателям напрямую обратиться к губернатору и экспертам, выступить со своими вопросами и предложениями. В результате, исходя из потребностей бизнеса, мы актуализируем краевую программу развития МСП, рассчитанную на ближайшие пять лет», - отметил Константин Богданенко.
Сбор вопросов и предложений для обсуждения на пленарной сессии уже начался, направить их может любой предприниматель на электронный адрес voprospk2019@mail.ru.
В рамках деловой программы конференции также запланировано проведение восьми тематических круглых столов. Участники обсудят продвижение товаров и услуг на международные рынки, пройдет презентация мер господдержки МСП-экспортеров. Отдельные секции будут посвящены женскому, социальному и семейному предпринимательству, где выступят не только эксперты, но и владельцы такого бизнеса – они поделятся личным опытом. Еще одной актуальной темой станет использование инноваций в реальном секторе экономики Приморья. Здесь эксперты обсудят эффективность действующих мер поддержки высокотехнологичных сатрапов, а также востребованность современных решений на предприятиях края.
Новым форматом в этом году станет бизнес-час «Открытый разговор с прокурором». В рамках дискуссии планируется поднять самые острые темы, волнующие предпринимателей. Это и вопросы чрезмерного регулирования, а также административные барьеры при предоставлении государственных и муниципальных услуг, тонкости земельного законодательства, незаконное привлечение к уголовной ответственности владельцев бизнеса и другие вопросы.
Актуальным для всех бизнесменов также станет круглый стол, посвященный технологиям клиентского сервиса. Участники обсудят ключевые тренды и поделятся практическими инструментами, которые позволят удержать постоянных клиентов и привлечь новых.
Организатором мероприятия традиционно выступает департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края при поддержке общественных объединений предпринимателей ОПОРА РОССИИ, Деловая Россия, Торгово-промышленная палата, Общественный совет предпринимателей Приморья.
В числе экспертов выступят представители Министерства экономического развития России, Центрального банка, Агентства стратегических инициатив, краевых институтов поддержки бизнеса: Центра поддержки предпринимательства, Гарантийного Фонда, Инвестиционного Агентства, Микрокредитной компании, Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
С подробной программой конференции «Бизнес у моря» можно ознакомиться на портале малого и среднего бизнеса Приморского края. Дополнительную информацию также можно получить у специалистов департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края по телефону: 8 (423) 220-86-41. Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию.
Анна МАЦОВСКАЯ. Журнал "Дальневосточный капитал"
Теги: Бизнес у моря конференция
Loading...
Новости раздела
- "Бизнес у моря" ждет предпринимателей Приморья
- Сотрудники компании ННК-Нефтепродукт провели весеннюю уборку
- Губернатор Приморья встретил Ким Чен Ына в столице Дальнего Востока
- Приз зрительских симпатий фотоконкурса LookAtVladivostok.ART определит интернет-голосование
- Компания "СиПи Фудз Таиланд" намерена инвестировать в сельское хозяйство Приморья
- Обновленная АЗС ННК во Владивостоке принимает первых клиентов
- Во Владивостоке бизнесменов вывезли на производство чаеразвесочной фабрики "Джей Ти"
- Выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show XI: Гонка под парусом
- В самом разгаре активная подготовка к выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show
- Обмануть автомобилистов становится сложнее
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram