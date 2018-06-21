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Пятница| 06 Июля, 10:40 |
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В Приморье создадут экспертный совет по вопросам развития лесной промышленности
В совещании также приняли участие врио первого вице-губернатора Приморского края Сергей Сидоров, и.о. начальника управления лесным хозяйством Приморского края Сергей Пстыга, представители крупнейших предприятий лесной отрасли края.
Открывая совещание, Владимир Миклушевский подчеркнул, что лесозаготовка и лесопереработка являются традиционными отраслями приморской экономики. «В то же время, и в этих отраслях должны применяться инновации», - добавил губернатор.
В ходе совещания представители органов исполнительной власти и краевых предприятий в сфере управления лесным хозяйством, а также руководители крупнейших предприятий лесохозяйственного комплекса обсудили текущее положение дел в отрасли, перспективы и проблемы развития лесозаготовки и лесопереработки в Приморском крае, сделав акцент на высокой социальной значимости лесной отрасли для края.
Подводя итоги совещания, Владимир Миклушевский заверил представителей лесной промышленности в том, что администрация Приморского края продолжит работать с ними в постоянном контакте. Для более предметного обсуждения проблем и перспектив лесной промышленности планируется создать экспертный совет при краевой администрации. Кроме того, Владимир Миклушевский предложил руководителям лесопромышленных предприятий активно участвовать в разработке государственной программы развития отрасли.
Досье: общая площадь лесов в Приморском крае составляет 13,38 миллионов гектаров. Особо охраняемые территории, защитные леса, другие леса с ограниченным режимом лесопользования составляют 45 процентов площади приморских лесов.
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