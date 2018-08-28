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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Сентября, 23:48 |
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В Приморье из Японии под видом автотоваров не вернулись 5,6 млн долларов
В 2008 году приморская фирма из Владивостока заключила с японской компанией внешнеторговый контракт на поставку в Россию автотоваров на общую сумму $20 млн. По условиям договора, в случае стопроцентной предоплаты, поставщик обязался произвести поставку продукции в срок не позднее 90 дней с момента оплаты. Затем стороны пересмотрели условия договора, и сроки поставки товара увеличились с трех месяцев до одного года.
В счет исполнения обязательств на счет иностранной компании были перечислены авансовые платежи в иностранной валюте на общую сумму более $9,4 млн. В 2008-2012 годах в Россию ввезены товары на сумму $3,8 млн. Срок действия контракта закончился в августе 2012 года, а товары на оставшуюся сумму, а это более $5,6 млн, покупателю так и не поступили. Возврат денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на таможенную территорию Таможенного союза товары, также не производился.
Вместе с тем в ходе проверки было установлено, что руководством компании, изначально заключавшим внешнеэкономическую сделку, принято решение о продаже 100% доли в уставном капитале фирмы. Новый руководитель, осознавая наличие неисполненных обязательств у приобретаемой им компании, умышленно провел регистрационные действия по переименованию компании и смене ее юридического адреса на другой регион – г. Хабаровск.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, в случае нарушения условий поставки, предприниматель обязан был в срок, предусмотренный внешнеторговыми контрактами, обеспечить возврат в Россию денежных средств в иностранной валюте, уплаченных иностранным компаниям.
Общая сумма невозвращенных средств в иностранной валюте в эквиваленте составила почти 182,8 млн рублей, что согласно ст. 193 УК России является крупным размером. В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте в крупном размере. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщила DVKAPITAL.Ru Татьяна Пакулова, специалист по связям с общественностью Хасанской таможни.
DVKAPITAL.Ru, Владивосток.
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