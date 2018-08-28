В Приморье из Японии под видом автотоваров не вернулись 5,6 млн долларов

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 20 Сентября, 23:48 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 67 р.
1 EUR 78 р.
100 JPY 5900 р.
10 CNY 970 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Якутия выбирает "цифру"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2018

Регион сегодня
20.09 |
Хабаровчане пошли в "Альфа-Мобайл"
20.09 |
Приморцы защищают интересы дальневосточных пчеловодов на "Апиславии"
20.09 |
Во Владивостоке активизируют борьбу с "серой" зарплатой
20.09 |
В Якутии завершен первый этап строительства автотрассы "Лена"
20.09 |
В аэропорту Магадана зайдет на посадку двухпалубный Boeing 747-400
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:20
Русский принимает гостей Представители власти Приморья - об ожиданиях от Восточного экономического форума
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:09
Иностранные инвесторы создают новые отрасли Среди инвесторов, выбравших Приморье для реализации проектов, в основном - бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:02
Свободная дюжина Компании Дальнего Востока могу сэкономить миллиарды рублей в свободных таможенных зонах, но без абсурда в этом вопросе пока не обходится
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:01
Востребованность электронных виз выросла в 5 раз Приморский край стал первооткрывателем в использовании режима электронных виз, который был введен год назад - в августе 2017 года в пунктах пропуска Свободного порта
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:57
Приморье складывает нефтехимию в кластер Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории Партизанского муниципального района
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
30 Мая 2013, 15:59 | Регион сегодня

В Приморье из Японии под видом автотоваров не вернулись 5,6 млн долларов

В Приморском крае в Хасанской таможне возбуждено уголовное дело по ст. 193 Уголовного кодекса России (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).

В 2008 году приморская фирма из Владивостока заключила с японской компанией внешнеторговый контракт на поставку в Россию автотоваров на общую сумму $20 млн. По условиям договора, в случае стопроцентной предоплаты, поставщик обязался произвести поставку продукции в срок не позднее 90 дней с момента оплаты. Затем стороны пересмотрели условия договора, и сроки поставки товара увеличились с трех месяцев до одного года.

В счет исполнения обязательств на счет иностранной компании были перечислены авансовые платежи в иностранной валюте на общую сумму более $9,4 млн. В 2008-2012 годах в Россию ввезены товары на сумму $3,8 млн. Срок действия контракта закончился в августе 2012 года, а товары на оставшуюся сумму, а это более $5,6 млн, покупателю так и не поступили. Возврат денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на таможенную территорию Таможенного союза товары, также не производился.

Вместе с тем в ходе проверки было установлено, что руководством компании, изначально заключавшим внешнеэкономическую сделку, принято решение о продаже 100% доли в уставном капитале фирмы. Новый руководитель, осознавая наличие неисполненных обязательств у приобретаемой им компании, умышленно провел регистрационные действия по переименованию компании и смене ее юридического адреса на другой регион – г. Хабаровск.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, в случае нарушения условий поставки, предприниматель обязан был в срок, предусмотренный внешнеторговыми контрактами, обеспечить возврат в Россию денежных средств в иностранной валюте, уплаченных иностранным компаниям.

Общая сумма невозвращенных средств в иностранной валюте в эквиваленте составила почти 182,8 млн рублей, что согласно ст. 193 УК России является крупным размером. В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте в крупном размере. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщила DVKAPITAL.Ru Татьяна Пакулова, специалист по связям с общественностью Хасанской таможни.

DVKAPITAL.Ru, Владивосток.

Теги: таможня  уголовное дело  валюта 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:41
Восход "Звезды" продолжается Режим ТОР позволил ускорить строительство суперверфи в Большом Камне и инфраструктуры для нее
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:37
Транспортные коридоры: логика есть, не хватает конкретики На Восточном экономическом форуме развитие проектов "Приморье-1" и "Приморье-2" станут одной из главных тем
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика