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Среда| 31 Мая, 12:13 |
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Отряд кораблей ТОФ из Владивостока ушел в экспедицию на остров Курильской гряды Матуа
Отряд кораблей ТОФ в составе большого десантного корабля «Адмирал Невельской», киллекторного судна КИЛ-168 и спасательного буксира «СБ-522» с военнослужащими Тихоокеанского флота и представителями Русского географического общества, вышел из Владивостока и взял курс на порт Корсаков. На Сахалине к ним присоединится группа местного отделения РГО, затем экспедиция направится к острову Матуа, сообщил журналу "Дальневосточный капитал" Владимир Матвеев, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга.
Перед выходом в море участникам экспедиции были поставлены задачи и проведен инструктаж на переход морем.
По прибытию отряда кораблей к острову Матуа будет произведена выгрузка на берег техники, имущества и участников экспедиции, которые разместятся в специально подготовленном полевом лагере.
В этом году научный состав экспедиции значительно расширится. На острове Матуа будет работать сразу несколько отрядов гидрогеологов, вулканологов, гидробиологов, ландшафтоведов, почвоведов, подводников, поисковиков и археологов из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина.
С 2016 года Русское географическое общество совместно с Министерством Обороны РФ и Тихоокеанским флотом ВМФ России проводит комплексную работу по изучению историко-культурного и природного наследия острова Матуа Курильской гряды.
Первая экспедиция в количестве 200 человек проводила масштабные исследования на острове Матуа с мая по июль 2016 года. Специалистами было проведено более 1000 лабораторных исследований по физико-химическим и биологическим показателям, сделано более 200 измерений внешней среды. Также была проведена радиационная и химическая разведка свыше 120 километров маршрута, обследованы фортификационные сооружения острова и более 100 исторических объектов. Водолазами проводилась работа по гидрографическому исследованию бухт и заливов острова Матуа.
Для работы экспедиции на острове был оборудован лагерь, введены в эксплуатацию полевая баня, медицинский пункт, хлебопекарня, столовая и санитарно-эпидемиологическая лаборатория.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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